Дизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской области

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Updated Сегодня, 08:49
Стало известно, сколько белгородцам придётся платить за то, чтобы заправить автомобиль. За последнюю неделю в регионе подорожало дизельное топливо. Оно выросло в цене на 0,1% — до 61,84 рубля за литр. Цена на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 при этом не изменилась, следует из данных, опубликованных Росстатом.
Как сообщается, по состоянию на 4 марта бензин АИ-92 стоил 50,93 рубля за литр. АИ-95 обойдётся белгородцам в 55,16 рубля за литр, а АИ-98 — в 68,48 рубля.
Средняя цена на автомобильный бензин в регионе составила 55,71 рубля. По этому показателю Белгородская область — один из лидеров в ЦФО. Такая же цена — в Москве. Выше стоимость только в Московской области — 55,81 рубля.
В целом топливо в Белгородской области дорожает. По данным сайта fuelprices.ru, дизельное топливо за три месяца выросло в цене на 0,85 рубля (+1,39%), за год — на 5,36 рубля (+9,49%), за три года — на 13,96 рубля (+29,16%). Также существенно в указанный период подорожал бензин марки АИ-98. За три месяца он вырос в цене на 0,7 рубля (+1,03%), за год — на 9,02 рубля (+15,17%), за три года — на 14,67 рубля (+27,26%).
АИ-92 за последние три месяца вырос в цене на 0,52 рубля (+1,03%), за год — на 3,06 рубля (+6,39%), за три года — на 6,32 рубля (+14,17%). АИ-95 за три месяца подорожал также на 0,52 рубля (+0,95%). За год стоимость выросла на 3,43 рубля (+6,63%), а за три года — на 7,23 рубля (+15,08%).
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской. В ЦФО по цене на топливо регион обогнало только Подмосковье.