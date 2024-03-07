Дизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской области

В целом топливо в Белгородской области дорожает. По данным сайта fuelprices.ru, дизельное топливо за три месяца выросло в цене на 0,85 рубля (+1,39%), за год — на 5,36 рубля (+9,49%), за три года — на 13,96 рубля (+29,16%). Также существенно в указанный период подорожал бензин марки АИ-98. За три месяца он вырос в цене на 0,7 рубля (+1,03%), за год — на 9,02 рубля (+15,17%), за три года — на 14,67 рубля (+27,26%).