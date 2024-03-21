Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Магазин

Не дефицит, так высокие цены: белгородцы требуют разобраться со стоимостью товаров

21 марта 2024, 08:41
Фото: 1MI
Магазин

Белгородцы жалуются на высокие цены в магазинах

В минсельхозе сообщили, что факты необоснованного завышения цен действительно есть. Местным жителям предложили направить жалобы антимонопольщикам.

Белгородка поинтересовалась, почему в некоторых магазинах подняли цены. По словам женщины, стоимость товаров увеличилась примерно на 30%.

На вопрос ответило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве отметили, что, к сожалению, сейчас наблюдаются факты, когда недобросовестные хозяйствующие субъекты необоснованно повышают цены на товары за счёт торговой наценки. В случаях, когда выявлен факт продажи продукции областного производства по завышенной цене, в отношении должностных лиц заводят административные дела.

Также в минсельхозе отметили, что жалобы на завышение цен можно оставить на сайте ФАС. Там есть специальная форма для обращений граждан. Также можно обратиться на горячую линию.

Напомним, что ранее местные жители жаловались на пустые полки в магазинах. Мэрия опровергла эту информацию, сообщив, что таким образом среди белгородцев пытаются посеять панику. В минсельхозе отметили, что отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом.

Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продукты
Узнать подробнее
Читайте также:
Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продуктыПусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы«Нет молочки, воды»: из-за сложной обстановки в белгородских магазинах не было завоза
#Общество#Белгородская область#Цены#Новости Белгорода#Магазины#Жалоба#Минсельхоз#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать
Сегодня, 08:28
Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»
Сегодня, 08:11
Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?
Сегодня, 07:54
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Сегодня, 07:40
"