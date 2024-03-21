Не дефицит, так высокие цены: белгородцы требуют разобраться со стоимостью товаров

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Белгородка поинтересовалась, почему в некоторых магазинах подняли цены. По словам женщины, стоимость товаров увеличилась примерно на 30%.
На вопрос ответило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве отметили, что, к сожалению, сейчас наблюдаются факты, когда недобросовестные хозяйствующие субъекты необоснованно повышают цены на товары за счёт торговой наценки. В случаях, когда выявлен факт продажи продукции областного производства по завышенной цене, в отношении должностных лиц заводят административные дела.
Также в минсельхозе отметили, что жалобы на завышение цен можно оставить на сайте ФАС. Там есть специальная форма для обращений граждан. Также можно обратиться на горячую линию.
Напомним, что ранее местные жители жаловались на пустые полки в магазинах. Мэрия опровергла эту информацию, сообщив, что таким образом среди белгородцев пытаются посеять панику. В минсельхозе отметили, что отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом.