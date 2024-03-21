Не дефицит, так высокие цены: белгородцы требуют разобраться со стоимостью товаров

На вопрос ответило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве отметили, что, к сожалению, сейчас наблюдаются факты, когда недобросовестные хозяйствующие субъекты необоснованно повышают цены на товары за счёт торговой наценки. В случаях, когда выявлен факт продажи продукции областного производства по завышенной цене, в отношении должностных лиц заводят административные дела.