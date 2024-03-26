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Новостройка

В Белгороде замедлился рост цен на «квадрат» жилья в новостройках

26 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
Новостройка
За первый квартал 2024 года в областном центре стоимость квадратного метра жилья в новых домах выросла на 0,6%. Белгород попал в число городов с незначительным ростом цен. Данные представил портал «Мир квартир».

В Белгороде за первый квартал 2024 года зафиксирован незначительный прирост цен за «квадрат» жилья в новостройках. Рост составил 0,6%. Средняя цена за квадратный метр жилья в новостройках составляет 121,9 тыс. рублей. При этом средняя цена за квартиру в новостройке выросла на 5,4% и составила 7,4 млн рублей.

Что касается столиц соседних регионов, то в Воронеже стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 4,1% и составила 116 тыс. рублей. В Курске «квадрат» прирос на 2,6% и составил 100 тыс. рублей. В Липецке стоимость квадратного метра жилья выросла на 2% — до 92 тыс. рублей.

Больше всего квадратный метр жилья подорожал в Череповце (+ 13,2%), Улан-Удэ (+12%) и Ставрополе (+9%). Подешевел — в Архангельске (-2,1%), Санкт-Петербурге (-1%) и Краснодаре (-0,9%).

Напомним, что за четвёртый квартал 2023 года «квадрат» жилья в новостройках подорожал на 5%. В среднем квадратный метр жилья обходился также в 121,3 тыс. рублей.

#Город#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Новостройки
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