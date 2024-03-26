В Белгороде замедлился рост цен на «квадрат» жилья в новостройках

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Белгороде за первый квартал 2024 года зафиксирован незначительный прирост цен за «квадрат» жилья в новостройках. Рост составил 0,6%. Средняя цена за квадратный метр жилья в новостройках составляет 121,9 тыс. рублей. При этом средняя цена за квартиру в новостройке выросла на 5,4% и составила 7,4 млн рублей.
Что касается столиц соседних регионов, то в Воронеже стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 4,1% и составила 116 тыс. рублей. В Курске «квадрат» прирос на 2,6% и составил 100 тыс. рублей. В Липецке стоимость квадратного метра жилья выросла на 2% — до 92 тыс. рублей.
Больше всего квадратный метр жилья подорожал в Череповце (+ 13,2%), Улан-Удэ (+12%) и Ставрополе (+9%). Подешевел — в Архангельске (-2,1%), Санкт-Петербурге (-1%) и Краснодаре (-0,9%).
Напомним, что за четвёртый квартал 2023 года «квадрат» жилья в новостройках подорожал на 5%. В среднем квадратный метр жилья обходился также в 121,3 тыс. рублей.