В Белгороде замедлился рост цен на «квадрат» жилья в новостройках

В Белгороде за первый квартал 2024 года зафиксирован незначительный прирост цен за «квадрат» жилья в новостройках. Рост составил 0,6%. Средняя цена за квадратный метр жилья в новостройках составляет 121,9 тыс. рублей. При этом средняя цена за квартиру в новостройке выросла на 5,4% и составила 7,4 млн рублей.