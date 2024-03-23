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ТЦ «Мега Гринн»

Белгородцев эвакуировали из ТЦ «Мега Гринн» из-за сработавшей пожарной сигнализации

23 марта 2024, 08:30
Фото: Жесть Белгород
ТЦ «Мега Гринн»
Сегодня утром всех посетителей ТЦ «Мега Гринн» эвакуировали по неясным причинам. Их назвали в мэрии Белгорода. Как оказалось, «виновником» стал пар от печи в пекарне.

Ранее в сети появилось сообщение о том, что в ТЦ «МегаГринн» провели срочную эвакуацию посетителей. Об этом стало известно примерно в 11 утра. На тот момент причины не указывались.

Позднее администрация Белгорода прояснила ситуацию. Как оказалось, сработала пожарная сигнализация из-за пара от печи в пекарне на первом этаже. Возгораний нет.

Напомним также, что в середине марта торговые центры Белгорода могли закрыть из-за опасности, возникшей из-за обстрелов ВСУ. Однако график их работы немного изменили.

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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Пожарная сигнализация#Пекарня
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