Белгородцев эвакуировали из ТЦ «Мега Гринн» из-за сработавшей пожарной сигнализации

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:44
Ранее в сети появилось сообщение о том, что в ТЦ «МегаГринн» провели срочную эвакуацию посетителей. Об этом стало известно примерно в 11 утра. На тот момент причины не указывались.
Позднее администрация Белгорода прояснила ситуацию. Как оказалось, сработала пожарная сигнализация из-за пара от печи в пекарне на первом этаже. Возгораний нет.
Напомним также, что в середине марта торговые центры Белгорода могли закрыть из-за опасности, возникшей из-за обстрелов ВСУ. Однако график их работы немного изменили.