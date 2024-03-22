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Published Сегодня, 17:30

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Updated Сегодня, 17:32

В Белгороде произошёл пожар в урочище Городской лес

Вечером пятницы в Белгороде загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес

22 марта 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде произошёл пожар в урочище Городской лес

Вечером пятницы, 22 марта, произошло возгорание в урочище Городской лес в Белгороде. Жители города заметили пожар на кронах деревьев со стороны улицы Студенческая. Причина возгорания остаётся неизвестной, однако с обстрелами горение не связано.
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Пожар

22 марта, около 20:00 белгородцы заметили возгорание на улице Студенческая. Судя по видео очевидцев, которые жители публикуют в соцсетях, загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес за БУКЭПом.

Также по словам авторов видео, на место происшествия уже прибыли пожарные. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.

Напомним, в начале марта из-за пала сухой травы чуть не сгорели жилые дома в селе Мясоедово Белгородского района. Тогда местная жительница подожгла сухую траву на своём участке в нарушение требований пожарной безопасности. Из-за этого огонь перекинулся на земли Беловского сельского поселения.

Сезон начался: под Белгородом чуть не сгорели дома из-за пала сухой травы
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#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Урочище#Михаил Дьяченко#Городской лес#Причина возгорания
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