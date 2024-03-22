Вечером пятницы в Белгороде загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес

22 марта, около 20:00 белгородцы заметили возгорание на улице Студенческая. Судя по видео очевидцев, которые жители публикуют в соцсетях, загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес за БУКЭПом.



Также по словам авторов видео, на место происшествия уже прибыли пожарные. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.



Напомним, в начале марта из-за пала сухой травы чуть не сгорели жилые дома в селе Мясоедово Белгородского района. Тогда местная жительница подожгла сухую траву на своём участке в нарушение требований пожарной безопасности. Из-за этого огонь перекинулся на земли Беловского сельского поселения.