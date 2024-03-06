Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на нефтебазе: что показали результаты

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
После ЧП на нефтебазе в Губкинском горокруге специалисты Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха в зоне прилегающей жилой застройки. Ближайшие дома расположены в 221 м от очага возгорания.
Специалисты исследовали пробы на содержание в них веществ, свойственных процессу горения: оксида углерода, взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида, диоксида серы.
По результатам проверки выяснилось, что загрязняющих веществ в воздухе нет. Специалисты продолжают контролировать ситуацию.
Напомним, что 5 марта в Губкинском горокруге произошёл взрыв, после которого начался пожар не инфраструктурном объекте. Позже в Сети сообщили, что пожар произошёл на нефтебазе, горел один резервуар. Огонь потушили сотрудники МЧС.