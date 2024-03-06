Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на нефтебазе: что показали результаты

Напомним, что 5 марта в Губкинском горокруге произошёл взрыв, после которого начался пожар не инфраструктурном объекте. Позже в Сети сообщили, что пожар произошёл на нефтебазе, горел один резервуар. Огонь потушили сотрудники МЧС.