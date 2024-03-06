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Проверка

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на нефтебазе: что показали результаты

6 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Проверка

Белгородский Роспотребнадзор проверил воздух после ЧП на нефтебазе

5 марта на нефтебазе в Губкинском горокруге произошёл пожар. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выехали на место, чтобы проверить наличие загрязняющих веществ в воздухе.

После ЧП на нефтебазе в Губкинском горокруге специалисты Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха в зоне прилегающей жилой застройки. Ближайшие дома расположены в 221 м от очага возгорания.

Специалисты исследовали пробы на содержание в них веществ, свойственных процессу горения: оксида углерода, взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида, диоксида серы.

По результатам проверки выяснилось, что загрязняющих веществ в воздухе нет. Специалисты продолжают контролировать ситуацию.

Напомним, что 5 марта в Губкинском горокруге произошёл взрыв, после которого начался пожар не инфраструктурном объекте. Позже в Сети сообщили, что пожар произошёл на нефтебазе, горел один резервуар. Огонь потушили сотрудники МЧС.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Воздух#Белгород#Алина Харина#Загрязнения#Нефтебаза#Губкинский горокруг
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