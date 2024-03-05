Сезон начался: под Белгородом чуть не сгорели дома из-за пала сухой травы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Вчера, 4 марта, в селе Мясоедово Белгородского района женщина 1953 года рождения подожгла сухую траву на своём участке в нарушение требований пожарной безопасности. Из-за этого огонь перекинулся на земли Беловского сельского поселения.
Всего огонь распространился на участок площадью 500 квадратных метров. Пожарные сумели ликвидировать горение до его распространения на жилые дома.
В отношении белгородки составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. В настоящее время готовятся материалы для их передачи в управление экоохотнадзора Белгородской области, чтобы взыскать причинённый окружающей среде ущерб.
Отметим, что санкции статьи предусматривают административный штраф: для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.