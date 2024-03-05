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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Пострадавшая от огня трава

Сезон начался: под Белгородом чуть не сгорели дома из-за пала сухой травы

5 марта 2024, 11:41
Фото: региональное МЧС
Пострадавшая от огня трава

Белгородка заплатит штраф за поджог травы

Происшествие случилось 4 марта в селе Мясоедово Белгородского района. Женщина решила сжечь сухую траву на своём участке, но огонь перенёсся на территорию Беловского сельского поселения. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Вчера, 4 марта, в селе Мясоедово Белгородского района женщина 1953 года рождения подожгла сухую траву на своём участке в нарушение требований пожарной безопасности. Из-за этого огонь перекинулся на земли Беловского сельского поселения.

Всего огонь распространился на участок площадью 500 квадратных метров. Пожарные сумели ликвидировать горение до его распространения на жилые дома.

В отношении белгородки составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. В настоящее время готовятся материалы для их передачи в управление экоохотнадзора Белгородской области, чтобы взыскать причинённый окружающей среде ущерб.

Отметим, что санкции статьи предусматривают административный штраф: для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Пострадавшая от огня траваПострадавшая от огня трава
Пострадавшая от огня траваПострадавшая от огня трава
Пострадавшая от огня трава
Фото: региональное МЧС
На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусора
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Поджог травы#Белгород#Мясоедово#Александра Склярова
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