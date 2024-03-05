Сезон начался: под Белгородом чуть не сгорели дома из-за пала сухой травы

Отметим, что санкции статьи предусматривают административный штраф: для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.