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Published Сегодня, 18:07

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Гладкову пожаловались на траву, в которой можно «спрятать танк»

27 июня 2023, 18:07
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего эфира зачитал жалобу на очень высокую траву в Белгороде. Настолько высокую, что в ней, по словам местных, можно «спрятать танк».

Гладкову написала Елена Прудникова. Женщина посетовала на то, что без команды губернатора структуры города отказываются работать так, как положено. В её случае — не косят траву на 2-м Южном переулке.

Трава выше человеческого роста. Скоро можно будет танк прятать. Прошу вас обратить внимание нужной инстанции.
Елена Прудникова

Гладков согласился, что проблема с покосом травы есть в ИЖС и на краю города. Глава региона пообещал, что вопрос решать через один-два дня.

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#Артем Черненко#Трава#Покос#Жалоба#Общество#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков
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