Гладкову пожаловались на траву, в которой можно «спрятать танк»

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Гладкову написала Елена Прудникова. Женщина посетовала на то, что без команды губернатора структуры города отказываются работать так, как положено. В её случае — не косят траву на 2-м Южном переулке.
Трава выше человеческого роста. Скоро можно будет танк прятать. Прошу вас обратить внимание нужной инстанции.
Елена Прудникова
Гладков согласился, что проблема с покосом травы есть в ИЖС и на краю города. Глава региона пообещал, что вопрос решать через один-два дня.