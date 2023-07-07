Валуйчанам пригрозили штрафом после жалобы на нескошенную в селе траву

Чиновник добавил, что, если трава растёт на земле муниципалитета, этот вопрос должны решить представители местной администрации. Правда, он так и не ответил на вопрос, скосят ли в Рождествено траву, или село так и будет дальше зарастать сорняком, повышая риск возникновения пожара.