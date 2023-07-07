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Валуйчанам пригрозили штрафом после жалобы на нескошенную в селе траву

7 июля 2023, 20:28
Фото: Bel.ru
Жители села Рождествено обратились к главе Валуйского округа Белгородской области Алексею Дыбову с просьбой скосить траву в селе, так как улицы и дворы бесхозных домов сильно заросли.

В ответ глава администрации напомнил им о штрафах за нескошенную поросль.

Согласно правилам благоустройства покос сорной растительности осуществляется силами собственников домовладений и земельных участков. Специалисты Рождественской администрации систематически проводят объезды территорий на предмет выявления нарушений. За несоблюдение правил благоустройства выдаются предписания, за неисполнение которых нарушители привлекаются к административной ответственности.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Чиновник добавил, что, если трава растёт на земле муниципалитета, этот вопрос должны решить представители местной администрации. Правда, он так и не ответил на вопрос, скосят ли в Рождествено траву, или село так и будет дальше зарастать сорняком, повышая риск возникновения пожара.

Напомним, в конце июня жители Белгорода пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на очень высокую траву, в которой можно «спрятать танк». Речь шла о 2-м Южном переулке. Глава региона признался, что проблема с покосом травы, действительно, существует. Особенно плохо она решается в районах ИЖС и на окраинах города.

Гладкову пожаловались на траву, в которой можно «спрятать танк»
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#Кристина Семенчук#Общество#Благоустройство#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Жалоба#Покос травы#Нарушение
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