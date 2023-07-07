Валуйчанам пригрозили штрафом после жалобы на нескошенную в селе траву

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
В ответ глава администрации напомнил им о штрафах за нескошенную поросль.
Согласно правилам благоустройства покос сорной растительности осуществляется силами собственников домовладений и земельных участков. Специалисты Рождественской администрации систематически проводят объезды территорий на предмет выявления нарушений. За несоблюдение правил благоустройства выдаются предписания, за неисполнение которых нарушители привлекаются к административной ответственности.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Чиновник добавил, что, если трава растёт на земле муниципалитета, этот вопрос должны решить представители местной администрации. Правда, он так и не ответил на вопрос, скосят ли в Рождествено траву, или село так и будет дальше зарастать сорняком, повышая риск возникновения пожара.
Напомним, в конце июня жители Белгорода пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на очень высокую траву, в которой можно «спрятать танк». Речь шла о 2-м Южном переулке. Глава региона признался, что проблема с покосом травы, действительно, существует. Особенно плохо она решается в районах ИЖС и на окраинах города.