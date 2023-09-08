На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусора

Виновникам поджога грозит штраф: физическим лицам — от 2000 до 3000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 30 000 рублей, предпринимателям без юрлица — от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам — от 100 000 до 250 000 рублей. Двум последним могут изменить наказание на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.