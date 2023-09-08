На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусора

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 131 поджог растительных остатков. Из общей статистики 123 раза белгородцы жгли траву в частных секторах. Всего было составлено 127 протоколов об административных правонарушениях.
За поджог травы и мусора в отношении белгородцев могут составить протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой»).
Виновникам поджога грозит штраф: физическим лицам — от 2000 до 3000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 30 000 рублей, предпринимателям без юрлица — от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам — от 100 000 до 250 000 рублей. Двум последним могут изменить наказание на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, что в Белгородской области в апреле объявили особый противопожарный режим. Его действие продлили до 4 октября.