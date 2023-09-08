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Поджог травы

На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусора

8 сентября 2023, 14:11
Фото: пресс-служба управления экоохотнадзора по Белгородской области
Поджог травы
Всего за пожароопасный сезон зафиксировали 131 поджог, 123 из которых производили на территории частных секторов. Подробности сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 131 поджог растительных остатков. Из общей статистики 123 раза белгородцы жгли траву в частных секторах. Всего было составлено 127 протоколов об административных правонарушениях.

За поджог травы и мусора в отношении белгородцев могут составить протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой»).

Виновникам поджога грозит штраф: физическим лицам — от 2000 до 3000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 30 000 рублей, предпринимателям без юрлица — от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам — от 100 000 до 250 000 рублей. Двум последним могут изменить наказание на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что в Белгородской области в апреле объявили особый противопожарный режим. Его действие продлили до 4 октября.

Особый противопожарный режим будет действовать в Белгородской области до 4 октября
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#Белгородская область#Поджог#Административные правонарушения#Поджог травы#Протоколы#Белгород#Александра Склярова
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