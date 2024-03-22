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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Сирена

В Белгородской области планируют нарастить готовность к сложным ситуациям

22 марта 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Установку систем оповещения продолжат в Белгородской области

В регионе продолжат работу по установке систем оповещения. Дополнительно на эти цели выделят 250 млн рублей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

В Белгородской области продолжают уделять внимание гражданской обороне. Накануне в регионе провели очередные учения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, белгородцы меньше стали жаловаться на работу систем оповещения. Тем не менее на территории области их продолжат устанавливать.

В десятки раз снижено количество жалоб, то есть вашего мнения и ваших оценок на качество звукового сигнала систем оповещения. Эта работа будет продолжена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На эти цели из резервного фонда дополнительно выделят 250 млн рублей. Работы стартуют в апреле–мае.

Как добавил губернатор, в области «постараются очень сильно нарастить готовность к различным сложным ситуациям».

Вчера в Белгороде сработало голосовое оповещение об обстреле — в областном центре проводили тренировку систем оповещения. Сирены в рамках тестирования не включались.

В Белгороде сработает голосовое оповещение об обстреле, но переживать не надо
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Тренировка#Гражданская оборона#Белгород#Наталья Корявых#Системы оповещения#Сирены
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