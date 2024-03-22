В Белгородской области планируют нарастить готовность к сложным ситуациям

В Белгородской области продолжают уделять внимание гражданской обороне. Накануне в регионе провели очередные учения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, белгородцы меньше стали жаловаться на работу систем оповещения. Тем не менее на территории области их продолжат устанавливать.