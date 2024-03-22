В Белгородской области планируют нарастить готовность к сложным ситуациям

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Белгородской области продолжают уделять внимание гражданской обороне. Накануне в регионе провели очередные учения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, белгородцы меньше стали жаловаться на работу систем оповещения. Тем не менее на территории области их продолжат устанавливать.
В десятки раз снижено количество жалоб, то есть вашего мнения и ваших оценок на качество звукового сигнала систем оповещения. Эта работа будет продолжена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На эти цели из резервного фонда дополнительно выделят 250 млн рублей. Работы стартуют в апреле–мае.
Как добавил губернатор, в области «постараются очень сильно нарастить готовность к различным сложным ситуациям».
Вчера в Белгороде сработало голосовое оповещение об обстреле — в областном центре проводили тренировку систем оповещения. Сирены в рамках тестирования не включались.