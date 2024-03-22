Без осадков и тепло: весенняя погода закрепилась в Белгородской области

В Белгороде ночью обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Похолодает до -2 °С. Днём облачно, без дождей, потеплеет до +10 °С. Ещё более тёплой погода будет в воскресенье, 24 марта. Ночью ожидается +3 °С, а в светлое время суток температура поднимется до +11 °С.