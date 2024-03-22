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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Тёплая весенняя погода задержится в Белгородской области

Без осадков и тепло: весенняя погода закрепилась в Белгородской области

22 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI

Тёплая весенняя погода задержится в Белгородской области

23 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +10 °С. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области закрепилась весенняя погода. В субботу, 23 марта, в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер при этом юго-западный ночью 5-10 м/с, днём 9-14 м/с. В тёмное время суток ожидается от -3 °С до +2 °С. Днём воздух прогреется до +5…+10 °С.

В Белгороде ночью обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Похолодает до -2 °С. Днём облачно, без дождей, потеплеет до +10 °С. Ещё более тёплой погода будет в воскресенье, 24 марта. Ночью ожидается +3 °С, а в светлое время суток температура поднимется до +11 °С.

Следующая неделя в областном центре также будет тёплой, практически без осадков. Небольшой кратковременный дождь пройдёт только в понедельник, 25 марта. Минусовой температуры не ожидается.

Но есть и хорошие новости: в Белгородской области закрепляется весенняя погода
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