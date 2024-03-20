Но есть и хорошие новости: в Белгородской области закрепляется весенняя погода

В Белгородской области сохранится весенняя погода. В четверг, 21 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают от -4 °С до +1 °С. Днём ожидается от +5 °С до +10 °С.