Но есть и хорошие новости: в Белгородской области закрепляется весенняя погода

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Белгородской области сохранится весенняя погода. В четверг, 21 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают от -4 °С до +1 °С. Днём ожидается от +5 °С до +10 °С.
В Белгороде в ночь на 21 марта облачно, но без осадков. Температура опустится до -2 °С. Без снега с дождём и днём, потеплеет до +7 °С.
В конце рабочей недели в городе осадков также не ожидается. Ночью в пятницу — до -1 °С. Днём переменная облачность, температура поднимется до +8 °С.
Выходные дни в областном центре будут ещё более тёплыми. 23 марта ночью -1 °С, днём — до +10 °С. 24 марта в тёмное время суток ожидается +3 °С, днём — до +11 °С.