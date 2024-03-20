Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Белгородской области ожидается потепление

Но есть и хорошие новости: в Белгородской области закрепляется весенняя погода

20 марта 2024, 12:07
Фото: 1MI

В Белгородской области ожидается потепление

21 марта на территории региона будет облачная с прояснениями погода, без осадков. Днём воздух прогреется до +10 °С. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области сохранится весенняя погода. В четверг, 21 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают от -4 °С до +1 °С. Днём ожидается от +5 °С до +10 °С.

В Белгороде в ночь на 21 марта облачно, но без осадков. Температура опустится до -2 °С. Без снега с дождём и днём, потеплеет до +7 °С.

В конце рабочей недели в городе осадков также не ожидается. Ночью в пятницу — до -1 °С. Днём переменная облачность, температура поднимется до +8 °С.

Выходные дни в областном центре будут ещё более тёплыми. 23 марта ночью -1 °С, днём — до +10 °С. 24 марта в тёмное время суток ожидается +3 °С, днём — до +11 °С.

Весна приходит? В Белгородской области заметно потеплеет
Узнать подробнее
Читайте также:
На календаре весна, а на улице снег: белгородцев предупредили о возвращении зимыМинус 8? Вы серьёзно?! Синоптики снова отложили настоящую веснуВ Белгород пришла настоящая весна: в городе потеплеет ещё больше
#Общество#Белгородская область#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
Подпишитесь
Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока
Сегодня, 14:16
В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру
Сегодня, 12:57
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
Сегодня, 13:32
Город сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона
Сегодня, 14:37
Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?
Сегодня, 14:20
"