В Белгороде при утреннем обстреле пострадал светофор на оживлённом участке дороги

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
21 марта при обстреле повреждены ключевые детали светофора на перекрёстке улиц Щорса и Архиерейской. Объект вышел из строя.
Сейчас специалисты ремонтируют контроллеры и электрокабели. Повреждённый светофор демонтируют, на его месте установят новый. Объект уже заказан, его установят до конца недели.
На период ремонта на перекрёстке будет действовать временная схема организации дорожного движения. После того, как схему утвердят, мэр опубликует подробную информацию.
Напомним, что во время обстрела в городе повреждено более 30 квартир в шести МКД, а также десять машин. Помимо этого, пострадало здание «Белгород-Арены».