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Published Сегодня, 11:34

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Светофор

В Белгороде при утреннем обстреле пострадал светофор на оживлённом участке дороги

21 марта 2024, 11:34
Фото: 1MI
Светофор

Пострадавший от обстрела светофор в Белгороде восстановят до конца недели

Из-за повреждения ключевых деталей вышел из строя светофор на перекрёстке улиц Щорса и Архиерейской. Повреждённый светофор демонтируют, а на его месте установят новый, сообщил мэр Валентин Демидов.

21 марта при обстреле повреждены ключевые детали светофора на перекрёстке улиц Щорса и Архиерейской. Объект вышел из строя.

Сейчас специалисты ремонтируют контроллеры и электрокабели. Повреждённый светофор демонтируют, на его месте установят новый. Объект уже заказан, его установят до конца недели.

На период ремонта на перекрёстке будет действовать временная схема организации дорожного движения. После того, как схему утвердят, мэр опубликует подробную информацию.

Напомним, что во время обстрела в городе повреждено более 30 квартир в шести МКД, а также десять машин. Помимо этого, пострадало здание «Белгород-Арены».

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