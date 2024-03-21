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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:35

Стихийный мемориал в центре Белгорода

В Белгороде на Соборной площади появился стихийный мемориал

21 марта 2024, 12:35
Фото: Go31
Стихийный мемориал в центре Белгорода
Местные жители несут цветы и игрушки. Фото публикует Go31.

Белгородцы организовали стихийный мемориал в центре города в память о погибших при обстрелах. Горожане несут цветы и игрушки на Соборную площадь.

Белгородская область уже неделю ежедневно находится под огнём ВСУ. Под массированные обстрелы попадают областной центр, Белгородский район, Грайворонский горокруг. Есть жертвы и пострадавшие.

Во время утреннего обстрела города 21 марта ранены пять человек — трое мужчин и две женщины. Также разрушены 30 квартир и десять машин. В одном из МКД есть угроза обрушения балкона. Пострадали «Белгород-Арена» и корпус образовательного учреждения. Также повреждения есть в частных домах в Белгородском районе.

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#Пострадавшие#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Стихийный мемориал
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