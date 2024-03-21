В Белгороде на Соборной площади появился стихийный мемориал

Во время утреннего обстрела города 21 марта ранены пять человек — трое мужчин и две женщины. Также разрушены 30 квартир и десять машин. В одном из МКД есть угроза обрушения балкона. Пострадали «Белгород-Арена» и корпус образовательного учреждения. Также повреждения есть в частных домах в Белгородском районе.