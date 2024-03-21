В Белгороде на Соборной площади появился стихийный мемориал

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Белгородцы организовали стихийный мемориал в центре города в память о погибших при обстрелах. Горожане несут цветы и игрушки на Соборную площадь.
Белгородская область уже неделю ежедневно находится под огнём ВСУ. Под массированные обстрелы попадают областной центр, Белгородский район, Грайворонский горокруг. Есть жертвы и пострадавшие.
Во время утреннего обстрела города 21 марта ранены пять человек — трое мужчин и две женщины. Также разрушены 30 квартир и десять машин. В одном из МКД есть угроза обрушения балкона. Пострадали «Белгород-Арена» и корпус образовательного учреждения. Также повреждения есть в частных домах в Белгородском районе.