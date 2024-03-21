Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на КЭДО на базе системы HRlink

Один из лидеров отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы 97% своих сотрудников. Группа компаний ITMS — один из крупнейших производителей табачной и никотиносодержащей продукции в России. В головном офисе в Москве, на фабрике в Санкт-Петербурге и 76 офисах по всей России работает около 2500 человек. Специалисты отдела кадров оформляли в среднем 30 документов на каждого сотрудника ежегодно — кадровый документооборот составлял около 75 тыс. документов в год. Каждый из них необходимо создать, распечатать, подписать, а в случае с региональными офисами — отправить курьерской службой и получить обратно. Такое делопроизводство — трудоемкий и дорогой процесс.