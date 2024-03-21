Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на КЭДО на базе системы HRlink

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Один из лидеров отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы 97% своих сотрудников. Группа компаний ITMS — один из крупнейших производителей табачной и никотиносодержащей продукции в России. В головном офисе в Москве, на фабрике в Санкт-Петербурге и 76 офисах по всей России работает около 2500 человек. Специалисты отдела кадров оформляли в среднем 30 документов на каждого сотрудника ежегодно — кадровый документооборот составлял около 75 тыс. документов в год. Каждый из них необходимо создать, распечатать, подписать, а в случае с региональными офисами — отправить курьерской службой и получить обратно. Такое делопроизводство — трудоемкий и дорогой процесс.
Принятый в конце 2021 года Федеральный закон № 377-ФЗ разрешает компаниям вести кадровый документооборот в электронном виде. Проект по цифровизации кадрового делопроизводства в группе компаний ITMS выполнили БФТ-Холдинг совместно с партнёром, компанией HRlink, разработчиком одноимённой платформы, которая признана лидером рынка кадрового ЭДО по версии РБК.
Согласно техническому заданию облачная платформа кадрового ЭДО должна отвечать всем внутренним требованиям безопасности, обладать удобным и интуитивно понятным интерфейсом для обработки и хранения кадровых юридически значимых документов, обеспечивать к ним быстрый доступ и возможность подписания в любое время с любых устройств. Особую важность имеет использование уже выпущенных квалифицированных электронных подписей, а не выпуск дополнительных сертификатов под HRlink. Решение также должно обладать встроенной интеграцией с аккредитованным удостоверяющим центром и программой «1С: Зарплата и управление персоналом» (1С ЗУП) для загрузки и обновления данных о сотрудниках. Платформа HRlink, рекомендованная БФТ-Холдингом, удовлетворяет всем обозначенным требованиям.
На подготовительном этапе проекта специалисты БФТ-Холдинга и HRlink при тесном взаимодействии с командой группы компаний ITMS провели анализ состава кадровых документов, обновили около ста печатных форм, определили архитектуру решения, соответствующую требованиям информационной безопасности, а также разработали методологию с учетом требований локальных нормативных актов.
Далее объединенная команда обеспечила подключение к учетной системе 1С и провела тестовый запуск. На этом этапе сотрудников ITMS начали знакомить с системой в рамках обучающих вебинаров. Исходя из специфики бизнеса компании HR-персонал ITMS разделился на три группы, в зависимости от зоны ответственности: торговый маркетинг (полевая работа), центральные функции (офис) и фабрика (производство). Для каждой группы был разработан уникальный план коммуникации и обучения.
На втором этапе развертывания решения прошло внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД) и технологии единого входа (Single sign-on, SSO) для аутентификации пользователей.
В рамках третьего этапа внедрения был завершен полный перевод кадровых документов в электронный формат, и началась опытная эксплуатация платформы HRlink, где специалисты БФТ-Холдинга и HRlink продолжили консультировать HR-персонал ITMS.
Система кадрового ЭДО HRlink подтвердила свою эффективность. За полгода эксплуатации решения было подписано более 9 тыс. кадровых документов. Процесс подписания теперь занимает менее минуты — ранее с учетом удаленных офисов на это уходило до 2 недель. Важный показатель эффективности проекта — высвобождение одного FTE (эквивалента занятости), компании не придется расширять отдел кадров, также значительная экономия на логистике и канцелярии. Кроме этого, автоматизация кадрового делопроизводства позволила сократить рутинные операции и снизить риски потери документов.
Интеграция с Единой цифровой платформой «Работа в России» позволяет сотрудникам подписывать документы простой подписью в личном кабинете HRlink при наличии подтвержденной учетной записи Госуслуг.
«Переход на кадровый ЭДО обеспечил не только экономию расходов на делопроизводство и снижение нагрузки на кадровых специалистов, но также значительное сокращение сроков обработки документации в масштабах всей структуры группы компаний ITMS, распределенной по всей России. Новое решение оценили и сотрудники компании, которые теперь подписывают документы онлайн за одну минуту. Проведенное БФТ-Холдингом и HRlink обучение помогло им перейти на новый цифровой процесс практически бесшовно», — сказала Анна Баранкевич, младший менеджер по трудовым отношениям группы компаний ITMS.
«БФТ-Холдинг успешно работает с HRlink на протяжении нескольких лет. За это время мы существенно расширили портфель реализованных проектов. Рада, что группа компаний ITMS выбрала для себя систему HRlink. Отзывы коллег подтверждают функциональность и эффективность данного решения.
Кроме того, наш партнер постоянно развивает платформу, добавляя в неё новые возможности, в том числе на основе обратной связи от заказчиков. Например, осенью провайдер внедрил возможность массового ознакомления сотрудников с локально-нормативными актами, а недавно была подключена функция автоматического уведомления сотрудников о неподписанных документах», — отметила Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений БФТ-Холдинга.