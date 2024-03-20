В приграничье, куда пыталась зайти украинская ДРГ, закрылась единственная больница?

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В соцсетях сегодня, 20 марта, начали сообщать о закрытии больницы в приграничном посёлке Тёткино. Местные жители жалуются, что в посёлке только одна аптека, мало лекарств, ближайшее медицинское учреждение находится в Глушково — в 30 км от посёлка. Жители посёлка просят губернатора Романа Старовойта открыть больницу.
Глава посёлка Сергей Призенко объяснил изданию, что больница не закрывается. Деятельность медучреждения приостановили временно из-за обстрелов. Медперсонал переехал в Глушковскую больницу. Глава посёлка попросил жителей с пониманием отнестись к этой ситуации.
Тёткино, как и приграничные пункты Белгородской области, последние дни находится под постоянными обстрелами. В населённый пункт пытались зайти украинские диверсанты.