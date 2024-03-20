В приграничье, куда пыталась зайти украинская ДРГ, закрылась единственная больница?

В соцсетях сегодня, 20 марта, начали сообщать о закрытии больницы в приграничном посёлке Тёткино. Местные жители жалуются, что в посёлке только одна аптека, мало лекарств, ближайшее медицинское учреждение находится в Глушково — в 30 км от посёлка. Жители посёлка просят губернатора Романа Старовойта открыть больницу.