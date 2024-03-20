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Глава Тёткино объяснил ситуацию с неработающей больницей

В приграничье, куда пыталась зайти украинская ДРГ, закрылась единственная больница?

20 марта 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney

Глава Тёткино объяснил ситуацию с неработающей больницей

В Сети появились жалобы местных жителей, связанные с закрытием единственной больницы в посёлке Тёткино Курской области. Глава объяснил, что учреждение временно приостановило работу из-за обстрелов, пишут «Курские известия».

В соцсетях сегодня, 20 марта, начали сообщать о закрытии больницы в приграничном посёлке Тёткино. Местные жители жалуются, что в посёлке только одна аптека, мало лекарств, ближайшее медицинское учреждение находится в Глушково — в 30 км от посёлка. Жители посёлка просят губернатора Романа Старовойта открыть больницу.

Глава посёлка Сергей Призенко объяснил изданию, что больница не закрывается. Деятельность медучреждения приостановили временно из-за обстрелов. Медперсонал переехал в Глушковскую больницу. Глава посёлка попросил жителей с пониманием отнестись к этой ситуации.

Тёткино, как и приграничные пункты Белгородской области, последние дни находится под постоянными обстрелами. В населённый пункт пытались зайти украинские диверсанты.

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#Общество#Курская область#Больница#Алина Харина#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
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