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Скорая помощь

«Спасатель рядом»: белгородцы смогут узнать, кто готов быстро оказать медпомощь

15 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцам рассказали о сервисе по поиску добровольцев для оказания медпомощи

Речь идёт о приложении «Спасатель. Рядом». Белгородцы смогут найти добровольца, находящегося поблизости и готового оказать первую медпомощь в случае ЧП. О приложении рассказали глава минздрава Андрей Иконников и глава областной скорой Алексей Жиров.

В регионе прошёл общественный совет регионального минздрава. На встрече среди прочего обсудили проект по организации первой медицинской помощи, сообщил Андрей Иконников.

Главврач областной скорой медицинской помощи Алексей Жиров рассказал о работе сервиса «Спасатель. Рядом». Это мобильное приложение, которое поможет в случае ЧС найти квалифицированного добровольца, находящегося недалеко и готового оказать первую помощь пострадавшему до прибытия спецслужб. Необходимо лишь просто отправить оповещение, чтобы его увидел нужный человек.

Главврач скорой подчёркивает, что оказание первой помощи в первые часы повышает шанс выжить пострадавшему. Жиров также напомнил, что 30 декабря при обстреле Белгорода большинству пострадавших была оказана первая помощь, что спасло им жизнь. Ещё у троих пациентов было кровотечение, их смерть можно было бы предотвратить, если бы была оказана доврачебная помощь.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Мобильное приложение#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников#Алексей Жиров#Доврачебная помощь
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