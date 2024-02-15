«Спасатель рядом»: белгородцы смогут узнать, кто готов быстро оказать медпомощь

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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В регионе прошёл общественный совет регионального минздрава. На встрече среди прочего обсудили проект по организации первой медицинской помощи, сообщил Андрей Иконников.
Главврач областной скорой медицинской помощи Алексей Жиров рассказал о работе сервиса «Спасатель. Рядом». Это мобильное приложение, которое поможет в случае ЧС найти квалифицированного добровольца, находящегося недалеко и готового оказать первую помощь пострадавшему до прибытия спецслужб. Необходимо лишь просто отправить оповещение, чтобы его увидел нужный человек.
Главврач скорой подчёркивает, что оказание первой помощи в первые часы повышает шанс выжить пострадавшему. Жиров также напомнил, что 30 декабря при обстреле Белгорода большинству пострадавших была оказана первая помощь, что спасло им жизнь. Ещё у троих пациентов было кровотечение, их смерть можно было бы предотвратить, если бы была оказана доврачебная помощь.