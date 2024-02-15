«Спасатель рядом»: белгородцы смогут узнать, кто готов быстро оказать медпомощь

Главврач скорой подчёркивает, что оказание первой помощи в первые часы повышает шанс выжить пострадавшему. Жиров также напомнил, что 30 декабря при обстреле Белгорода большинству пострадавших была оказана первая помощь, что спасло им жизнь. Ещё у троих пациентов было кровотечение, их смерть можно было бы предотвратить, если бы была оказана доврачебная помощь.