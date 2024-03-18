Второй круг без единого поражения: «Белогорье» выиграло в очередном матче

Белгородцы сохраняли лидерство все три сета. Таким образом, «Белогорье» остаётся на третьем месте в регулярном чемпионате. Больше всего очков в копилку «львов» принёс Мохамед Аль Хачдади — 16. Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан набрали 14 и 11 очков соответственно. Завершилась игра счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).