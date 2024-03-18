Второй круг без единого поражения: «Белогорье» выиграло в очередном матче

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Белогорье» продолжило победную серию и обыграло красноярский «Енисей» в матче 17 марта. Белгородские «львы» стали единственными, кому удалось пройти второй круг без единого поражения.
Белгородцы сохраняли лидерство все три сета. Таким образом, «Белогорье» остаётся на третьем месте в регулярном чемпионате. Больше всего очков в копилку «львов» принёс Мохамед Аль Хачдади — 16. Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан набрали 14 и 11 очков соответственно. Завершилась игра счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).
Как отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков, эта игра была важна, как проверка перед плей-офф.
Напомним, ранее белгородцы в Уфе обыграли «Урал». Это для белгородцев стало 14-й победой подряд.