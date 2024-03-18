Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Фото из архива ВК «Белогорье»

Второй круг без единого поражения: «Белогорье» выиграло в очередном матче

18 марта 2024, 09:06
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети
Фото из архива ВК «Белогорье»

ВК «Белогорье» завершил победную серию выигрышем у «Енисея»

В последнем матче предварительного этапа белгородцы обыграли красноярскую команду. Матч завершился счётом 3:0. Подробности сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

«Белогорье» продолжило победную серию и обыграло красноярский «Енисей» в матче 17 марта. Белгородские «львы» стали единственными, кому удалось пройти второй круг без единого поражения.

Белгородцы сохраняли лидерство все три сета. Таким образом, «Белогорье» остаётся на третьем месте в регулярном чемпионате. Больше всего очков в копилку «львов» принёс Мохамед Аль Хачдади — 16. Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан набрали 14 и 11 очков соответственно. Завершилась игра счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

Как отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков, эта игра была важна, как проверка перед плей-офф.

Напомним, ранее белгородцы в Уфе обыграли «Урал». Это для белгородцев стало 14-й победой подряд.

Одержали 14-ю победу и не дали выйти в плей-офф: очередной успех белгородских «львов»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские «львы» поздравили женщин с 8 Марта 13-й победой подрядРовно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победуСухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд
#Белгородская область#Спорт#Выигрыш#Волейбол#Победа#Новости Белгорода#Игра#Белгород#Наталья Корявых#Красноярск
Подпишитесь
Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым
Сегодня, 08:47
Власти рассказали, что произошло в эвакуированных школах в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом
Сегодня, 09:13
До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо
Сегодня, 06:37
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21
В Минобороны рассказали, из чего в этот раз ВСУ с опозданием ударили по Белгороду
Сегодня, 06:43