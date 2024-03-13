Одержали 14-ю победу и не дали выйти в плей-офф: очередной успех белгородских «львов»

ВК «Белогорье» одержал 14-ю победу подряд

ВК «Белогорье» обыграл в Уфе «Урал». «Львы» взяли реванш за домашнее поражение и продлили свою беспроигрышную серию. Подробности сообщили в группе волейбольного клуба в соцсети.