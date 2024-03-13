Одержали 14-ю победу и не дали выйти в плей-офф: очередной успех белгородских «львов»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Белгородские «львы» обыграли в выездном матче 29-го тура PARI Суперлиги команду «Урал». Белгородцы взяли реванш за домашнее поражение и продлили победную серию уже до 14-го выигрыша подряд. Попутно ВК «Белогорье» лишил уфимцев шанса пройти в плей-офф.
Матч завершился счётом 3:1 в пользу белгородцев (25:22, 18:25, 25:17, 26:24). Лучшим бомбардиром стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков. Вторым по результативности стал Цзинъинь Чжан — 14 очков. Ещё 11 очков команде принёс Георгий Заболотников.
«Львы» до конца предварительного этапа сохраняют третье место в турнирной таблице. Следующая домашняя игра белгородцев состоится 16 марта. Играть будут против красноярского «Енисея».
Ранее «Белогорье» сделало подарок болельщицам в виде победы в честь Международного женского дня. Белгородцы в Туле победили кемеровский «Кузбасс». По набранным очкам в прошлом матче лидировали Аль Хачдади, Заболотников и Чжан.