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Фото из архива ВК «Белогорье»

Одержали 14-ю победу и не дали выйти в плей-офф: очередной успех белгородских «львов»

13 марта 2024, 10:32
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети
Фото из архива ВК «Белогорье»

ВК «Белогорье» одержал 14-ю победу подряд

ВК «Белогорье» обыграл в Уфе «Урал». «Львы» взяли реванш за домашнее поражение и продлили свою беспроигрышную серию. Подробности сообщили в группе волейбольного клуба в соцсети.

Белгородские «львы» обыграли в выездном матче 29-го тура PARI Суперлиги команду «Урал». Белгородцы взяли реванш за домашнее поражение и продлили победную серию уже до 14-го выигрыша подряд. Попутно ВК «Белогорье» лишил уфимцев шанса пройти в плей-офф.

Матч завершился счётом 3:1 в пользу белгородцев (25:22, 18:25, 25:17, 26:24). Лучшим бомбардиром стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков. Вторым по результативности стал Цзинъинь Чжан — 14 очков. Ещё 11 очков команде принёс Георгий Заболотников.

«Львы» до конца предварительного этапа сохраняют третье место в турнирной таблице. Следующая домашняя игра белгородцев состоится 16 марта. Играть будут против красноярского «Енисея».

Ранее «Белогорье» сделало подарок болельщицам в виде победы в честь Международного женского дня. Белгородцы в Туле победили кемеровский «Кузбасс». По набранным очкам в прошлом матче лидировали Аль Хачдади, Заболотников и Чжан.

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