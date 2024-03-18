Уроженец Украины пытался уйти в ВСУ через границу в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Проживавшего ранее в Калининградской области 58-летнего мужчину ФСБ задержала совместно с пограничниками. Намереваясь перейти на сторону противника, уроженец Украины изучил участки местности приграничных территорий и разработал маршрут через Новую Таволжанку Шебекинского горокруга. Довести до реализации задуманное не вышло: злоумышленника остановили.
Следственный отдел УФСБ по Белгородской возбудил и расследовал уголовное дело по части 3 статьи 30, статья 275 УК России («Приготовление к государственной измене»).
За попытку вступить в ряду ВСУ мужчину приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет. Приговор вступил в законную силу.