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Уроженец Украины пытался уйти в ВСУ через границу в Белгородской области

Уроженец Украины пытался уйти в ВСУ через границу в Белгородской области

18 марта 2024, 10:12
Фото: 1MI
В УФСБ по Белгородской области сообщили о задержании 58-летнего уроженца Житомирской области, проживавшего затем в Калининградской области. Мужчина хотел через границу уйти в ВСУ.

Проживавшего ранее в Калининградской области 58-летнего мужчину ФСБ задержала совместно с пограничниками. Намереваясь перейти на сторону противника, уроженец Украины изучил участки местности приграничных территорий и разработал маршрут через Новую Таволжанку Шебекинского горокруга. Довести до реализации задуманное не вышло: злоумышленника остановили.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской возбудил и расследовал уголовное дело по части 3 статьи 30, статья 275 УК России («Приготовление к государственной измене»).

За попытку вступить в ряду ВСУ мужчину приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет. Приговор вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Пограничники#Украина#ФСБ#Калининградская область#Лишение свободы#Белгород#ВСУ#Шебекинский горокруг#Артем Черненко#Житомирская область
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