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Ж/д пути

По заданию украинских кураторов: ФСБ задержала россиянку за попытку подрыва ж/д путей

15 марта 2024, 10:33
Фото: 1MI
Ж/д пути

Россиянка пыталась подорвать железнодорожные пути в Белгородской области

О произошедшем преступлении рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Гражданка России, выполняя задание от украинских кураторов, пыталась подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, но ее вовремя остановили.

Россиянка пыталась совершить диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта. Она выполняла задание, поступившее от украинских спецслужб.

Девушка незаконно приобрела взрывное устройство и планировала устроить подрыв железнодорожных путей в Белгородской области. Однако ей вовремя помешали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222.1 и по части 2 статьи 281 УК РФ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Жд транспорт#Диверсия#Александра Склярова
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