По заданию украинских кураторов: ФСБ задержала россиянку за попытку подрыва ж/д путей

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Россиянка пыталась совершить диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта. Она выполняла задание, поступившее от украинских спецслужб.
Девушка незаконно приобрела взрывное устройство и планировала устроить подрыв железнодорожных путей в Белгородской области. Однако ей вовремя помешали сотрудники регионального УФСБ.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222.1 и по части 2 статьи 281 УК РФ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.