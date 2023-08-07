Подростков вынуждают совершать диверсии на железных дорогах

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Такие преступления совершаются в разных субъектах России — от Москвы до Сибири. Напомним, что в мае двое семнадцатилетних подростков из Новосибирска были арестованы за поджог релейного шкафа на железной дороге рядом со станцией Инской. В этом также участвовал их знакомый, которому уже исполнилось 18 лет. Похожее преступление было совершено в Казани. В результате были задержаны трое несовершеннолетних 14 и 15 лет.
Вблизи Калининграда группа подростков сожгла релейный шкаф, из-за этого движение поездов было задержано на 40 минут. Инициатором хулиганских действий стал пятнадцатилетний парень. Еще один инцидент произошел в Подмосковье, в городе Чехове. Федеральная служба безопасности задержала троих восьмиклассников, которые нанесли ущерб объектам транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Еще двое школьников пытались поджечь железную дорогу в столице. Нарушители были обнаружены благодаря системе видеонаблюдения. Задержанные рассказали, что за диверсию им обещали заплатить 10 000 рублей.
Похожий эпизод произошел в Калужской области, где из-за возгорания пришлось остановить поезд, следовавший по направлению Москва — Анапа. Поджог был совершен примерно в 2 часа ночи. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
Отмечается, что наиболее распространенным каналом связи с подростками является мессенджер Telegram. Общаться с потенциальными нарушителями может бот или прямой заказчик. За совершение диверсии подросткам предлагают от 5000 до 50 000 рублей. В некоторых случаях несовершеннолетних берут на слабо или рекомендуют совершить хулиганские действия группой.
В социальных сетях крайне негативно относятся к юным диверсантам. Пользователи критикуют хулиганов и требуют, чтобы за такие нарушения выносились максимально строгие приговоры, несмотря на юный возраст.
Следует отметить, что раскрываемость таких преступлений высокая. Как рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, с февраля 2022 года было предотвращено более 100 терактов, исполнителями которых должны были стать молодые люди, в том числе дети.
При задержании несовершеннолетний должен понести ответственность за преступление согласно закону. Самое легкое предусмотрено статьей «Умышленное уничтожение имущества группой лиц» — ч. 2 ст. 167 УК РФ. За преступление, отнесенное к категории «Диверсия», грозит более суровое наказание — до десяти лет лишения свободы. К ответственности по этой статье привлекаются лица, достигшие 16 лет. Если преступление совершается группой, то наказание ужесточается.
Приговоры могут быть и более серьезными. Например, подсудимого Сергея Белавина, которого обвинили в подрыве путей в Брянской области, приговорили к 22 годам колонии. Судьи установили, что для исполнения «задания» ему заплатили 100 000 рублей и 4000 долларов.
Иногда малолетних диверсантов наказывают кулаками сами железнодорожники, которые ловят их на месте преступления. Такая реакция сотрудников железной дороги объясняется не только желанием предотвратить новые эпизоды, но и тем, что их работа отличается высокой сложностью, требует много сил и высокой ответственности, а со стороны молодежи проявляется неуважительное отношение и опасное поведение.
Чтобы ребенок не стал фигурантом подобных дел, родители должны проявлять бдительность и следить за ним — нельзя оставлять наедине со всеми рисками интернета. Нужно быть внимательными к детям и стремиться поддерживать доверительные отношения.