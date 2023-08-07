Подростков вынуждают совершать диверсии на железных дорогах

Такие преступления совершаются в разных субъектах России — от Москвы до Сибири. Напомним, что в мае двое семнадцатилетних подростков из Новосибирска были арестованы за поджог релейного шкафа на железной дороге рядом со станцией Инской. В этом также участвовал их знакомый, которому уже исполнилось 18 лет. Похожее преступление было совершено в Казани. В результате были задержаны трое несовершеннолетних 14 и 15 лет.