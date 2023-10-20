Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Стало известно о задержании троих молодых людей, причастных к серии диверсий на железной дороге в Старом Осколе. Фигуранты подожгли несколько объектов РЖД. Их арестовали сотрудники УФСБ совместно с областным ЛО МВД России на транспорте.
Правоохранители получили данные о причастности к преступлению двух граждан РФ 2002 года рождения и одного — 2003 года рождения. Установить их отношение к случившимся инцидентам вышло в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря сравнительной генетической экспертизе предметов, которые обнаружились на месте поджога.
Против молодых людей возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Организатор поджогов получал соответствующие задания от неизвестного лица через Telegram.
Также возбуждено уголовное дело по факту диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). За это грозит от 12 до 20 лет колонии.
В сентябре стало известно о задержании старооскольца, подозреваемого в серии поджогов на железной дороге. Задания он получал от кураторов через мессенджер. Ему обещали заплатить 15 тыс. рублей. Тогда же задержанный рассказал, что у него было двое сообщников.