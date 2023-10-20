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На поджигателей объектов ж/д в Белгородской области возбудили уголовное дело

Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге

20 октября 2023, 08:21
Фото: Midjourney

На поджигателей объектов ж/д в Белгородской области возбудили уголовное дело

Задержанных молодых людей уже заключили под стражу. Возбуждено два уголовных дела о поджогах и диверсии. Известно, что организатор поджогов получал задания на их совершение через мессенджер. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Стало известно о задержании троих молодых людей, причастных к серии диверсий на железной дороге в Старом Осколе. Фигуранты подожгли несколько объектов РЖД. Их арестовали сотрудники УФСБ совместно с областным ЛО МВД России на транспорте.

Правоохранители получили данные о причастности к преступлению двух граждан РФ 2002 года рождения и одного — 2003 года рождения. Установить их отношение к случившимся инцидентам вышло в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря сравнительной генетической экспертизе предметов, которые обнаружились на месте поджога.

Против молодых людей возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Организатор поджогов получал соответствующие задания от неизвестного лица через Telegram.

Также возбуждено уголовное дело по факту диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). За это грозит от 12 до 20 лет колонии.

В сентябре стало известно о задержании старооскольца, подозреваемого в серии поджогов на железной дороге. Задания он получал от кураторов через мессенджер. Ему обещали заплатить 15 тыс. рублей. Тогда же задержанный рассказал, что у него было двое сообщников.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#ФСБ#Наталья Корявых#Ж/д#Диверсия#Серия поджогов
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