Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге

Правоохранители получили данные о причастности к преступлению двух граждан РФ 2002 года рождения и одного — 2003 года рождения. Установить их отношение к случившимся инцидентам вышло в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря сравнительной генетической экспертизе предметов, которые обнаружились на месте поджога.