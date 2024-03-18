Три пригородных поезда под Белгородом отменили из-за оперативной обстановки

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы. Как пояснил глава региона, состав должны остановить, пассажирам нужно оставаться на месте и действовать по указанию проводников, обслуживающего персонала поезда, чётко выполняя их инструкции.