Три пригородных поезда под Белгородом отменили из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Минтранс Белгородской области предупредил об отмене поездов в связи с тяжёлой оперативной обстановкой. В связи с ситуацией в регионе отменены три поезда:
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы. Как пояснил глава региона, состав должны остановить, пассажирам нужно оставаться на месте и действовать по указанию проводников, обслуживающего персонала поезда, чётко выполняя их инструкции.
12 марта ракетная опасность парализовала движение общественного транспорта в Белгороде. Белгородцы не могли сесть в поезда и автобусы.