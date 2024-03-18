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Ж/д пути

Три пригородных поезда под Белгородом отменили из-за оперативной обстановки

18 марта 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Ж/д пути

Минтранс Белгородской области сообщил об отмене трёх пригородных поездов

19 марта отменили поезда от Белгорода до Нежеголи и в обратном направлении, а также поезд Нежеголь — Разъезд 134 км. Причиной стала оперативная обстановка на территории региона.

Минтранс Белгородской области предупредил об отмене поездов в связи с тяжёлой оперативной обстановкой. В связи с ситуацией в регионе отменены три поезда:

  • Белгород — Нежеголь отправлением в 8:31,
  • Нежеголь — Разъезд 134 км отправлением в 16:22,
  • Разъезд 134 км — Белгород отправлением в 18:26.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы. Как пояснил глава региона, состав должны остановить, пассажирам нужно оставаться на месте и действовать по указанию проводников, обслуживающего персонала поезда, чётко выполняя их инструкции.

12 марта ракетная опасность парализовала движение общественного транспорта в Белгороде. Белгородцы не могли сесть в поезда и автобусы.

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#Белгородская область#Поезд#Минтранс#Транспорт#Новости Белгорода#Пригородный поезд#Жд#Белгород#Наталья Корявых
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