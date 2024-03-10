Поезд до Санкт-Петербурга застрял в Белгородской области из-за ракетной опасности

Из-за опасности быть атакованным ракетами и беспилотниками поезд из Санкт-Петербурга в Белгород остановился на станции «Беломестная» недалеко от областного центра. Поезд не двигался, чтобы пассажиры могли подождать безопасного окончания ситуации.