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Поезд до Санкт-Петербурга застрял в Белгородской области из-за ракетной опасности

Поезд до Санкт-Петербурга застрял в Белгородской области из-за ракетной опасности

10 марта 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Питерский поезд, следовавший в Белгород, остановился на станции «Беломестная» из-за объявленной угрозы ракетного обстрела, пассажирам запретили выходить из поезда, сообщают медиа.
Сюжет
Обстрел

Из-за опасности быть атакованным ракетами и беспилотниками поезд из Санкт-Петербурга в Белгород остановился на станции «Беломестная» недалеко от областного центра. Поезд не двигался, чтобы пассажиры могли подождать безопасного окончания ситуации.

По сообщениям, пассажирам запретили покидать поезд. Однако через некоторое время некоторым удалось выйти из вагонов и добраться до ближайшей станции, чтобы вызвать такси.

Напомним, поезд также останавливали 8 февраля из-за прилёта в районе железнодорожного вокзала под Белгородом. Позже в минтрансе региона разъяснили, как вести себя пассажирам поезда во время ракетной опасности.

Что делать, если опоздал на поезд из-за ракетной опасности? Отвечает минтранс
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Такси#Санкт-петербург#Пассажиры#Белгород#Обстрел#СВО#Ж/д пути#Ракетная опасность#Питерский поезд#Беломестный
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