Поезд до Санкт-Петербурга застрял в Белгородской области из-за ракетной опасности

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Из-за опасности быть атакованным ракетами и беспилотниками поезд из Санкт-Петербурга в Белгород остановился на станции «Беломестная» недалеко от областного центра. Поезд не двигался, чтобы пассажиры могли подождать безопасного окончания ситуации.
По сообщениям, пассажирам запретили покидать поезд. Однако через некоторое время некоторым удалось выйти из вагонов и добраться до ближайшей станции, чтобы вызвать такси.
Напомним, поезд также останавливали 8 февраля из-за прилёта в районе железнодорожного вокзала под Белгородом. Позже в минтрансе региона разъяснили, как вести себя пассажирам поезда во время ракетной опасности.