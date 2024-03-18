Подросток в капюшоне и с наушниками погиб под колёсами поезда Воронеж — Старый Оскол

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Воронежской области возбудили уголовного дело по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего на ж/д путях. 17-летний парень попал под колёса поезда Воронеж — Старый Оскол. Дело завели из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Трагедия случилась 16 марта на 239-м км перегона «Разъезд — ст. Подклетная» Юго-Восточной железной дороги. Парень получил смертельные травмы, когда шёл неподалёку от железнодорожных путей. Подросток надел капюшон и слушал музыку в наушниках, поэтому не услышал звук приближающегося поезда.
Следователь осмотрел место происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее по вине проводницы из Белгорода под колёсами поезда пострадал пассажир. Инцидент произошёл в Орле. Виновницу оштрафовали на 100 тыс. рублей.