Стойленцы удостоены званий «Инженер года»-2023 по итогам Всероссийского конкурса

Всего в 2023 года на Всероссийский конкурс подали более 70 тысяч заявок из 59 регионов России. В декабре 2023 года по итогам первого тура Всероссийского этапа конкурса около тысячи кандидатов вышли в финал. По итогам второго тура лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года» стали 416 участников, в том числе 280 — по версии «Профессиональные инженеры» и 136 — по версии «Инженерное искусство молодых».