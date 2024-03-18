Стойленцы удостоены званий «Инженер года»-2023 по итогам Всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Экспертная комиссия, в состав которой входят российские ученые и академики РАН, конструкторы и инженеры, высоко оценила проекты стойленцев и по результатам Iтура конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоили руководителю направления развития производства горнотранспортного передела Сергею Опарину, руководителю проектов технической дирекции Никите Иванову, а также электрику цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Вячеславу Иванову.
Дипломом победителя I тура по версии «Инженерное искусство молодых» награжден механик цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максим Кущев. Лауреатом конкурса по итогу II тура в этой номинации стал начальник участка цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Алексей Машуков.
Предварительно стойленцы прошли отбор и стали победителями корпоративного конкурса «Инженер года».
Всего в 2023 года на Всероссийский конкурс подали более 70 тысяч заявок из 59 регионов России. В декабре 2023 года по итогам первого тура Всероссийского этапа конкурса около тысячи кандидатов вышли в финал. По итогам второго тура лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года» стали 416 участников, в том числе 280 — по версии «Профессиональные инженеры» и 136 — по версии «Инженерное искусство молодых».