Непотушенная сигарета убила белгородца

Также в течение прошлой недели пожарные потушили возгорания сухой травы и камыша на площади более 12,4 тыс. кв. метра. А 17 марта в Строителе Яковлевского горокруга спасатели вытащили из авто погибшего парня при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.