Непотушенная сигарета убила белгородца

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На территории Белгородской области на прошлой неделе зарегистрировали 27 пожаров. Шесть из них произошли в жилых домах, 14 — в нежилых помещениях.
Один из пожаров закончился трагедией. 15 марта в хуторе Климовое Борисовского района при тушении обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. Вероятной причиной происшествия стала непотушенная сигарета.
Также в течение прошлой недели пожарные потушили возгорания сухой травы и камыша на площади более 12,4 тыс. кв. метра. А 17 марта в Строителе Яковлевского горокруга спасатели вытащили из авто погибшего парня при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Напомним, накануне в Грайвороне в результате попадания снарядов загорелись два частных жилых дома и три автомобиля