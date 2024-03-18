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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:06

Последствия пожара

Непотушенная сигарета убила белгородца

18 марта 2024, 10:06
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Последствия пожара

В Белгородской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина

На территории области по итогам прошедшей недели зафиксировали 27 пожаров, шесть из которых произошли в жилых домах. Одно из таких возгораний привело к трагедии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

На территории Белгородской области на прошлой неделе зарегистрировали 27 пожаров. Шесть из них произошли в жилых домах, 14 — в нежилых помещениях.

Один из пожаров закончился трагедией. 15 марта в хуторе Климовое Борисовского района при тушении обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. Вероятной причиной происшествия стала непотушенная сигарета.

Также в течение прошлой недели пожарные потушили возгорания сухой травы и камыша на площади более 12,4 тыс. кв. метра. А 17 марта в Строителе Яковлевского горокруга спасатели вытащили из авто погибшего парня при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Напомним, накануне в Грайвороне в результате попадания снарядов загорелись два частных жилых дома и три автомобиля

Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожара
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Два пожара под Белгородом произошли в день обстрелов
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Возгорание#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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