Очередная волна фейковых новостей накрыла Белгородскую область

Также в Сети появилась информация о том, что в Белгороде якобы произошёл взрыв на избирательном участке. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Однако на видео со школой нет вообще никаких признаков того, что произошёл взрыв. Кроме этого, в региональном избиркоме сообщили, что все участки работают в штатном режиме, а члены комиссий на месте.