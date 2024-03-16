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Очередная волна фейковых новостей накрыла Белгородскую область

Очередная волна фейковых новостей накрыла Белгородскую область

16 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Ложная информация распространяется в Сети. Эвакуация жителей региона, взрыв на избирательном участке и в районе ж/д вокзала в Прохоровке — журналисты Бел.Ру собрали топ фейковых новостей за 16 марта.

Эвакуации нет

Белгородцам поступают звонки с неизвестных номеров от лжеработников МЧС. Злоумышленники сообщают о якобы предстоящей эвакуации. В региональном управлении МЧС проинформировали, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники МЧС не обзванивают граждан.

В ведомстве отметили, что нужно доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Взрыв был?

В социальных сетях распространялась информация о взрыве в Прохоровке в районе ж/д вокзала. Это также ложные сведения. Как сообщил руководитель администрации Прохоровского района Сергей Канищев, никаких ЧП не было. Он также разметил фото с ж/д вокзала на которых видно, что всё спокойно, разрушений нет.

Избирательный участок в центре событий

Также в Сети появилась информация о том, что в Белгороде якобы произошёл взрыв на избирательном участке. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Однако на видео со школой нет вообще никаких признаков того, что произошёл взрыв. Кроме этого, в региональном избиркоме сообщили, что все участки работают в штатном режиме, а члены комиссий на месте.

Ещё одна эвакуация?

А накануне вечером хакеры взломали сайт Российского Красного Креста. В итоге на ресурсе появилась информация о якобы эвакуации людей с территории Белгорода и Белгородской области. Также в объявлении хакеры указали расценки на услуги «безопасной и комфортабельной эвакуации». Позже председатель РКК Павел Савчук сообщил в своём Telegram-канале, что организация не организовывает платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживает инициативы вооружённых группировок.

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#Белгородская область#Школа#Прохоровка#Эвакуация#Взрыв#Белгород#Кристина Семенчук#Ж/д вокзал#Избирательный участок#Фейковые новости#Хакеры
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