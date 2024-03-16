Очередная волна фейковых новостей накрыла Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам поступают звонки с неизвестных номеров от лжеработников МЧС. Злоумышленники сообщают о якобы предстоящей эвакуации. В региональном управлении МЧС проинформировали, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники МЧС не обзванивают граждан.
В ведомстве отметили, что нужно доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
В социальных сетях распространялась информация о взрыве в Прохоровке в районе ж/д вокзала. Это также ложные сведения. Как сообщил руководитель администрации Прохоровского района Сергей Канищев, никаких ЧП не было. Он также разметил фото с ж/д вокзала на которых видно, что всё спокойно, разрушений нет.
Также в Сети появилась информация о том, что в Белгороде якобы произошёл взрыв на избирательном участке. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Однако на видео со школой нет вообще никаких признаков того, что произошёл взрыв. Кроме этого, в региональном избиркоме сообщили, что все участки работают в штатном режиме, а члены комиссий на месте.
А накануне вечером хакеры взломали сайт Российского Красного Креста. В итоге на ресурсе появилась информация о якобы эвакуации людей с территории Белгорода и Белгородской области. Также в объявлении хакеры указали расценки на услуги «безопасной и комфортабельной эвакуации». Позже председатель РКК Павел Савчук сообщил в своём Telegram-канале, что организация не организовывает платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживает инициативы вооружённых группировок.