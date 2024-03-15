«Не поддавайтесь на провокации!» Избирком обратился к белгородцам из-за фейков

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В избирательные комиссии Белгородской области звонят неизвестные и говорят о том, что помещения для голосования якобы заминированы. Участки проверили. Информация о минировании не подтвердилась.
«Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации!» — обратились к белгородцам представители избиркома. Жителям региона напомнили, что на участках продолжают работать полицейские и росгвардейцы.
Это не первый фейк, которые запускают в регионе на фоне выборов. Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков якобы произошёл взрыв. Оказалось, что видео, которое распространили в Сети, было постановочным.
По состоянию на 15:00 15 марта явка в Белгородской области составила более 50% (с учётом досрочного голосования).