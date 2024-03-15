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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Выборы

«Не поддавайтесь на провокации!» Избирком обратился к белгородцам из-за фейков

15 марта 2024, 14:59
Фото: 1MI
Выборы

В Белгороде неизвестные сообщают о минировании помещений для выборов

Информацию уже проверили. Сообщения в итоге не подтвердились, заявили в региональном избиркоме. Белгородцам напомнили, что на избирательных участках работают полицейские и росгвардейцы.
Сюжет
Выборы

В избирательные комиссии Белгородской области звонят неизвестные и говорят о том, что помещения для голосования якобы заминированы. Участки проверили. Информация о минировании не подтвердилась.

«Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации!» — обратились к белгородцам представители избиркома. Жителям региона напомнили, что на участках продолжают работать полицейские и росгвардейцы.

Это не первый фейк, которые запускают в регионе на фоне выборов. Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков якобы произошёл взрыв. Оказалось, что видео, которое распространили в Сети, было постановочным.

По состоянию на 15:00 15 марта явка в Белгородской области составила более 50% (с учётом досрочного голосования).

Взрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейком
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