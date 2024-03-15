Неизвестный избил собаку, которую Гладков подарил пострадавшей белгородской семье

Галина обратилась за помощью к ветеринарам, а 12 марта она написала заявление в УМВД. На следующий день врачи сообщили белгородке, что у Миры ушибы мягких тканей и ей необходимо наблюдение специалиста. К тому же, у собаки есть проблемы с лёгкими, которые в будущем могут серьёзно сказаться на здоровье. Женщина также рассказала, что в конце марта Мира должна была принять участие в выставке, но теперь это под вопросом.