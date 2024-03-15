Неизвестный избил собаку, которую Гладков подарил пострадавшей белгородской семье

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Как рассказала «Фонарю» Галина, владелица пострадавшей собаки, это произошло примерно в 12:30 в парке в Дубовом. Там своих питомцев выгуливали ещё три женщины. По направлению к ним вышла семья из пяти человек со шпицем.
Женщина делится, что расстояние между ними было достаточно большим, когда мужчина неожиданно направился в сторону женщин с собаками. Он стал требовать, чтобы те надели на них поводки, чтобы собаки не гуляли свободно. Две владелицы успели это сделать, однако корги и ещё одно животное резвились немного поодаль. Они подбежали к шпицу, которого отпустил тот самый мужчина. Он заявил, что убьёт корги Галины, и стал пинать собаку.
Мира [кличка корги] отлетела от удара в сторону. Хозяйка попыталась помочь питомцу и сделала замечание подошедшему. В ответ в её сторону посыпались оскорбления. Как уточнила Галина, было видно, что дело может закончиться рукоприкладством и она тоже пострадает. Чтобы это предотвратить, собой её закрыла пожилая женщина, пригрозившая мужчине, который «полез разбираться с девочкой», тем, что вызовет полицию. После этого избивший корги ушёл.
Галина обратилась за помощью к ветеринарам, а 12 марта она написала заявление в УМВД. На следующий день врачи сообщили белгородке, что у Миры ушибы мягких тканей и ей необходимо наблюдение специалиста. К тому же, у собаки есть проблемы с лёгкими, которые в будущем могут серьёзно сказаться на здоровье. Женщина также рассказала, что в конце марта Мира должна была принять участие в выставке, но теперь это под вопросом.
Галина в беседе с «Фонарем» рассказала, что Мира — это та самая корги, которую в 2023 году губернатор Вячеслав Гладков подарил одной из пострадавших семей во время обстрелов. В то время семья имела большого лабрадора по имени Ричи, который защитил двоих детей, укрывая их в ванной комнате. К сожалению, он получил осколочные ранения и скончался. В знак поддержки и помощи губернатор подарил новую собаку этой семье. Позднее, подруга Галины передала ей эту собаку.
Мира — это та самая корги, которую губернатор Вячеслав Гладков подарил одной из пострадавших при обстрелах семей в 2023 году в знак поддержки. У семьи ранее уже была собака, лабрадор Ричи. Однако он погиб во время одного из обстрелов Белгородской области. Питомец закрыл собой детей, а после умер из-за осколочных ранений. Подаренная корги перешла на «воспитание» от подруги Галине.
В конце февраля стало известно о ещё одном случае жестокого обращения с животными. Неизвестные попытались перерезать горло собаке, которая несколько дней бродила по улице. Волонтёрам приюта «Лучик надежды» удалось спасти собаку Тошу, несмотря на такую глубокую рану. Теперь восстановившийся Тоша ищет новый дом.