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Собака

Неизвестный избил собаку, которую Гладков подарил пострадавшей белгородской семье

15 марта 2024, 07:31
Фото: Kandinsky
Собака
Неизвестный мужчина в Дубовом избил собаку 9 марта. Ранее губернатор подарил её семье, пострадавшей от обстрелов. У корги по кличке Мира ветеринары диагностировали проблемы с лёгкими и ушибы мягких тканей, что скажется на её здоровье в будущем. Хозяйка написала заявление в УМВД, сообщает «Фонарь».
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УМВД

Как рассказала «Фонарю» Галина, владелица пострадавшей собаки, это произошло примерно в 12:30 в парке в Дубовом. Там своих питомцев выгуливали ещё три женщины. По направлению к ним вышла семья из пяти человек со шпицем.

Женщина делится, что расстояние между ними было достаточно большим, когда мужчина неожиданно направился в сторону женщин с собаками. Он стал требовать, чтобы те надели на них поводки, чтобы собаки не гуляли свободно. Две владелицы успели это сделать, однако корги и ещё одно животное резвились немного поодаль. Они подбежали к шпицу, которого отпустил тот самый мужчина. Он заявил, что убьёт корги Галины, и стал пинать собаку.

Мира [кличка корги] отлетела от удара в сторону. Хозяйка попыталась помочь питомцу и сделала замечание подошедшему. В ответ в её сторону посыпались оскорбления. Как уточнила Галина, было видно, что дело может закончиться рукоприкладством и она тоже пострадает. Чтобы это предотвратить, собой её закрыла пожилая женщина, пригрозившая мужчине, который «полез разбираться с девочкой», тем, что вызовет полицию. После этого избивший корги ушёл.

Галина обратилась за помощью к ветеринарам, а 12 марта она написала заявление в УМВД. На следующий день врачи сообщили белгородке, что у Миры ушибы мягких тканей и ей необходимо наблюдение специалиста. К тому же, у собаки есть проблемы с лёгкими, которые в будущем могут серьёзно сказаться на здоровье. Женщина также рассказала, что в конце марта Мира должна была принять участие в выставке, но теперь это под вопросом.

Галина в беседе с «Фонарем» рассказала, что Мира — это та самая корги, которую в 2023 году губернатор Вячеслав Гладков подарил одной из пострадавших семей во время обстрелов. В то время семья имела большого лабрадора по имени Ричи, который защитил двоих детей, укрывая их в ванной комнате. К сожалению, он получил осколочные ранения и скончался. В знак поддержки и помощи губернатор подарил новую собаку этой семье. Позднее, подруга Галины передала ей эту собаку.

Мира — это та самая корги, которую губернатор Вячеслав Гладков подарил одной из пострадавших при обстрелах семей в 2023 году в знак поддержки. У семьи ранее уже была собака, лабрадор Ричи. Однако он погиб во время одного из обстрелов Белгородской области. Питомец закрыл собой детей, а после умер из-за осколочных ранений. Подаренная корги перешла на «воспитание» от подруги Галине.

В конце февраля стало известно о ещё одном случае жестокого обращения с животными. Неизвестные попытались перерезать горло собаке, которая несколько дней бродила по улице. Волонтёрам приюта «Лучик надежды» удалось спасти собаку Тошу, несмотря на такую глубокую рану. Теперь восстановившийся Тоша ищет новый дом.

Собака Тоша, с которой хотели жестоко расправиться, восстанавливается после операции
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