Собака Тоша, с которой хотели жестоко расправиться, восстанавливается после операции

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По словам волонтёров, от раны на горле у пса Тоши не осталось и следа. Со временем шрам должен зарасти шерстью. В приюте отмечают, что у собаки страх перед человеком уже отступил. В ближайшее время Тоше начнут искать хозяев.
Пёс долгое время скитался на улице. Неизвестные попытались его убить, перерезав горло. Собака осталась жива, ей помогли волонтёры.
Публикацию о жестоком обращении с животным обнаружили полицейские. По данному факту начали проверку. Правоохранители устанавливают личности виновных и все обстоятельства произошедшего.