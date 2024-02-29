Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Собака

Собака Тоша, с которой хотели жестоко расправиться, восстанавливается после операции

29 февраля 2024, 08:31
Фото: 1MI
Собака

В приюте Белгорода показали вылечившуюся после нападения собаку Тошу

Неизвестные пытались перерезать Тоше горло, собака осталась жива. На шее у пса осталась глубокая рана. Собаке помогли волонтёры. Подробности рассказывают на странице приюта «Лучик надежды» в соцсети.

По словам волонтёров, от раны на горле у пса Тоши не осталось и следа. Со временем шрам должен зарасти шерстью. В приюте отмечают, что у собаки страх перед человеком уже отступил. В ближайшее время Тоше начнут искать хозяев.

Пёс долгое время скитался на улице. Неизвестные попытались его убить, перерезав горло. Собака осталась жива, ей помогли волонтёры.

Публикацию о жестоком обращении с животным обнаружили полицейские. По данному факту начали проверку. Правоохранители устанавливают личности виновных и все обстоятельства произошедшего.

Пёс Тоша
Видео: «Лучик надежды»
Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в БелгородеПолиция накажет неизвестных белгородцев, пытавшихся убить бездомного псаГладков рассказал историю собаки, раненной при обстреле Белгородской области
#Видео#Общество#Собака#Новости Белгорода#Приют#Волонтёры#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?
Сегодня, 07:39
В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»
Сегодня, 09:06
Дома, теплица, КамАЗ: что известно о разрушениях после атак ВСУ на Белгородчину?
Сегодня, 09:31
11,6 миллиона родственнице: Глазкрицкий — о взятке Сергиенко за недостроенный ТЦ
Сегодня, 06:39
«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге
Сегодня, 06:55