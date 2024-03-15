Гладков поддержал инициативу о введении награды «За оборону Белгорода»

Белгородец предложил ввести награду «За оборону Белгорода»

С предложением об учреждении награды на федеральном или региональном уровне выступил белгородец. По мнению жителя региона, нужна не только сама награда, но и определённые льготы для тех, кто мог бы её получить. Инициативу губернатор поддержал.