Гладков поддержал инициативу о введении награды «За оборону Белгорода»

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Губернатор Вячеслав Гладков поддержал инициативу об учреждении награды «За оборону Белгорода». С такой идеей выступил белгородец и предложил определить льготы для тех, кто может получить такое поощрение.
Житель региона обратился к Гладкову в ходе прямого эфира и попросил предложить ввести такую награду на правительственном или региональном уровне. Предлагается награждать не только защитников, но и волонтёров, медработников, пенсионерам, которые собирали помощь, шили маскировочные сети. Для получателей награды белгородец предлагает ввести определённые льготы.
Губернатор ответил, что такое предложение уже есть. Он добавил, что сделать это возможно, но попросил дать время, поскольку ранее в регионе уже ввели три награды — к «80-летию Прохоровского поля», «Участникам самообороны» и юбилейный знак, посвящённый 70-летию Белгородской области.
За массовый героизм мирных жителей, конечно, нужно говорить «спасибо». Нужно подумать, каким образом это сделать. И обязательно это сделаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить 9-летнего мальчика, который защитил собой сестру во время обстрела в Беловском. Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий.