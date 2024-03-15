Гладков объяснил, почему нельзя закрыть магазины в Белгороде

«В магазине „Бочка“ в Сосновке при обстреле погиб сотрудник, но остальные магазины продолжают работать. Ещё один предприниматель даже график работникам сократить не хочет. Как так? У нас пиво стратегический товар или ждут, пока жертв будет больше?», — спросила белгородка.