Гладков объяснил, почему нельзя закрыть магазины в Белгороде

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил жителям, почему в Белгороде не станут закрывать все магазины, невзирая на обстрелы. Сделать это, как отмечает глава региона, просто невозможно.
К Гладкову во время прямого эфира обратилась местная жительница и поинтересовалась, почему некоторые магазины не закрываются. Некоторым работникам даже не хотят сокращать график, утверждает женщина.
«В магазине „Бочка“ в Сосновке при обстреле погиб сотрудник, но остальные магазины продолжают работать. Ещё один предприниматель даже график работникам сократить не хочет. Как так? У нас пиво стратегический товар или ждут, пока жертв будет больше?», — спросила белгородка.
Губернатор ответил, что закрыть все продуктовые магазины просто невозможно. Людям нужны продукты и товары первой необходимости в любом случае.
Закрыть все магазины продуктовые — невозможно. Даже в ковид это не происходило. Людям нужны продукты питания, товары первой необходимости. Конечно, огромные торговые центры вошли в положение и закрылись. По маленьким магазинам — сделать это невозможно и нельзя, потому что возмущений будет огромнейшее количество.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Однако некоторые магазины всё же приостановили свою работу. В их числе «Линия» на Харгоре. Связано ли это конкретно с обстрелами, не сообщалось.