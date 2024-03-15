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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Все магазины в Белгороде закрывать не будут

Гладков объяснил, почему нельзя закрыть магазины в Белгороде

15 марта 2024, 17:01
Фото: 1MI

Все магазины в Белгороде закрывать не будут

В ходе прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему в городе не станут закрывать магазины. Этого не сделали во время пандемии ковида и не сделают и сейчас.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил жителям, почему в Белгороде не станут закрывать все магазины, невзирая на обстрелы. Сделать это, как отмечает глава региона, просто невозможно.

К Гладкову во время прямого эфира обратилась местная жительница и поинтересовалась, почему некоторые магазины не закрываются. Некоторым работникам даже не хотят сокращать график, утверждает женщина.

«В магазине „Бочка“ в Сосновке при обстреле погиб сотрудник, но остальные магазины продолжают работать. Ещё один предприниматель даже график работникам сократить не хочет. Как так? У нас пиво стратегический товар или ждут, пока жертв будет больше?», — спросила белгородка.

Губернатор ответил, что закрыть все продуктовые магазины просто невозможно. Людям нужны продукты и товары первой необходимости в любом случае.

Закрыть все магазины продуктовые — невозможно. Даже в ковид это не происходило. Людям нужны продукты питания, товары первой необходимости. Конечно, огромные торговые центры вошли в положение и закрылись. По маленьким магазинам — сделать это невозможно и нельзя, потому что возмущений будет огромнейшее количество.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Однако некоторые магазины всё же приостановили свою работу. В их числе «Линия» на Харгоре. Связано ли это конкретно с обстрелами, не сообщалось.

Настала очередь магазинов: некоторые торговые объекты Белгорода закрываются после ЧП
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Магазины#Торговые центры#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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