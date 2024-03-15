Белгородцы попросили сделать парковки бесплатными на время ракетной опасности

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Белгородка Ирина спросила, можно ли сделать платные парковки на время тревоги бесплатными.
«Находилась в детской стоматологии, из-за ракетной опасности уехать невозможно. А стоянки платные! Можно хотя бы во время ракетной опасности сделать их бесплатными? И не только у поликлиник, а везде», — написала белгородка.
В мэрии Белгорода пообещали изучить и проработать этот вопрос. Белгородцев дополнительно проинформируют о решении.