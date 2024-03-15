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Парковки

Белгородцы попросили сделать парковки бесплатными на время ракетной опасности

15 марта 2024, 08:50
Фото: 1MI
Парковки
Местная жительница рассказала, что во время сигнала тревоги не смогла выехать от детской стоматологии. Машина в этот момент находилась на платной стоянке. Женщина попросила сделать парковки во время ракетной опасности бесплатными. В мэрии пообещали изучить это предложение.

Белгородка Ирина спросила, можно ли сделать платные парковки на время тревоги бесплатными.

«Находилась в детской стоматологии, из-за ракетной опасности уехать невозможно. А стоянки платные! Можно хотя бы во время ракетной опасности сделать их бесплатными? И не только у поликлиник, а везде», — написала белгородка.

В мэрии Белгорода пообещали изучить и проработать этот вопрос. Белгородцев дополнительно проинформируют о решении.

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#Город#Новости Белгорода#Парковки#Платные парковки#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность
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