Трагедия с годовалым ребёнком произошла 8 марта в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Международный женский день, 8 марта, в СНТ Водник Старого Оскола погиб годовалый ребёнок. Мать оставила малыша на ночь у своих знакомых, а уже утром, вернувшись за ним, обнаружила его мёртвым.
Предполагается, что ночью в дачном домике произошла утечка угарного газа. Взрослых уже госпитализировали: женщину откачали, но состояние мужчины всё ещё тяжёлое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка.