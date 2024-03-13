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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Годовалый ребёнок погиб в Старом Осколе

Трагедия с годовалым ребёнком произошла 8 марта в Белгородской области

13 марта 2024, 14:15
Фото: 1MI

Годовалый ребёнок погиб в Старом Осколе

Мать оставила ребёнка на ночь у своих знакомых, но, вернувшись за ним наутро, обнаружила малыша мёртвым. Предполагается, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Следком возбудил уголовное дело, сообщили журналисты «9 Канала».

В Международный женский день, 8 марта, в СНТ Водник Старого Оскола погиб годовалый ребёнок. Мать оставила малыша на ночь у своих знакомых, а уже утром, вернувшись за ним, обнаружила его мёртвым.

Предполагается, что ночью в дачном домике произошла утечка угарного газа. Взрослых уже госпитализировали: женщину откачали, но состояние мужчины всё ещё тяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка.

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#Белгородская область#Погиб ребёнок#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Александра Склярова
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