Ещё одна белгородская семья отравилась угарным газом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сотрудники полиции и скорой помощи в Белгороде спасли жизнь семье. Среди пострадавших был 11-летний мальчик.
21 декабря полицейские получили сообщение из дежурной части. Правоохранителей попросили помочь сотрудникам скорой. Как оказалось, медики не могли попасть в квартиру, откуда к ним поступил вызов. Белгородка позвонила и сообщила врачам, что её муж неожиданно потерял сознание. Вскоре и сама женщина перестала отвечать на звонки.
В связи с этим оперативники решили вместе с прибывшими сотрудниками МЧС вскрыть входную дверь. В квартире обнаружили мужчину, двух женщин и ребёнка. Все они были без сознания.
Отравиться белгородцы могли угарным газом, поэтому в квартире открыли окна, а пострадавших перенесли в автомобиль скорой помощи. Их в итоге госпитализировали. Трое белгородцев, в том числе мальчик, уже находятся дома.
В УМВД добавили, что один из оперативников оказался в подобной ситуации не в первый раз. Ранее трагедия могла произойти на улице Некрасова. Тогда удалось спасти пятерых человек.
С начала декабря в регионе сообщалось о нескольких случаях отравления газом. Происшествия случились в Белгороде, Валуйском и Шебекинском горокругах, в Вейделевском районе. Есть жертвы.