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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Газ

Ещё одна белгородская семья отравилась угарным газом

27 декабря 2023, 13:07
Фото: Midjourney
Газ

В Белгороде полицейские помогли спасти отравившуюся газом семью

На днях к правоохранителям обратились сотрудники скорой помощи. Они не смогли попасть в квартиру, откуда к ним поступил вызов. Все жители были без сознания из-за отравления угарным газом. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции и скорой помощи в Белгороде спасли жизнь семье. Среди пострадавших был 11-летний мальчик.

21 декабря полицейские получили сообщение из дежурной части. Правоохранителей попросили помочь сотрудникам скорой. Как оказалось, медики не могли попасть в квартиру, откуда к ним поступил вызов. Белгородка позвонила и сообщила врачам, что её муж неожиданно потерял сознание. Вскоре и сама женщина перестала отвечать на звонки.

В связи с этим оперативники решили вместе с прибывшими сотрудниками МЧС вскрыть входную дверь. В квартире обнаружили мужчину, двух женщин и ребёнка. Все они были без сознания.

Отравиться белгородцы могли угарным газом, поэтому в квартире открыли окна, а пострадавших перенесли в автомобиль скорой помощи. Их в итоге госпитализировали. Трое белгородцев, в том числе мальчик, уже находятся дома.

В УМВД добавили, что один из оперативников оказался в подобной ситуации не в первый раз. Ранее трагедия могла произойти на улице Некрасова. Тогда удалось спасти пятерых человек.

С начала декабря в регионе сообщалось о нескольких случаях отравления газом. Происшествия случились в Белгороде, Валуйском и Шебекинском горокругах, в Вейделевском районе. Есть жертвы.

С начала декабря в Белгородской области погибли шесть человек от угарного газа
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#Общество#Белгородская область#Полиция#Новости Белгорода#Отравление#Угарный газ#Белгород#Наталья Корявых#Скорая
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