Скидки и акции на новостройки — обман? Ответил эксперт

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Многие застройщики предлагают покупателям приобрести жильё по акции или воспользоваться выгодным предложением с низким процентом. Однако часто застройщики используют громкие лозунги для привлечения внимания потенциальных покупателей.
Например, россиян может заинтересовать не стоимость квартиры в 7 млн рублей, а платёж под ней за 10 тыс. рублей в месяц. Или можно воспользоваться комбинированной ипотекой, которая позволит взять квартиру под субсидированную ставку, но путём удорожания квартиры.
Также застройщики любят приписывать студии стоимость квадратного метра за четырёхкомнатную квартиру или предоставляют покупателям ипотеку без первоначального взноса: застройщик платит 20% вместо взноса, а стоимость квартиры для покупателей вырастает с 7 млн до 10 млн рублей.
Кроме этого, застройщики предлагают ставку под 0,1%, однако в компании позже поясняют, что она действует только до конца строительства либо идёт на удорожание, если квартира будет оплачиваться в рассрочку максимум на два года.
Есть и рассрочка до конца строительства, но она, как правило, предполагает удорожание квартиры, поэтому бесплатной или беспроцентной она не будет. Часто застройщики повышают цены на сайте, а потом делают рекламу со скидками и распродажей.
Скидка зачастую распространяется на неликвидные квартиры: например, на те, которые расположены на 12-13-м этаже, поскольку у некоторых застройщиков там проходит дополнительный развод труб канализации и может быть как неприятный запах, так и шум.