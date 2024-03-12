Машина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упал

Объём выдачи ипотек в феврале–марте 2024 года упал до минимума за четыре года. Он не превысил 600 млрд рублей. Самый низкий показатель был в период пандемии в 2020 году. Сумма выдачи составила 498,5 млрд рублей. Также сообщается, что сумма ипотечного кредита продолжает снижаться. По сравнению с январём она уменьшилась на 3% и теперь составляет 3,89 млн рублей.