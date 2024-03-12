Машина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упал

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Россияне стали больше нацелены на автокредиты, чем на ипотеку. Об этом говорит рост спроса на автокредитование и его снижение на жилищное кредитование.
Объём выдачи ипотек в феврале–марте 2024 года упал до минимума за четыре года. Он не превысил 600 млрд рублей. Самый низкий показатель был в период пандемии в 2020 году. Сумма выдачи составила 498,5 млрд рублей. Также сообщается, что сумма ипотечного кредита продолжает снижаться. По сравнению с январём она уменьшилась на 3% и теперь составляет 3,89 млн рублей.
Тем временем правительство и ЦБ пытаются сократить число заявок на ипотеку. В частности, снижен максимальный размер кредита по госпрограмме под 8%. Первоначальный взнос повысили с 20% до 30%. Крупные банки меняют параметры льготных программ.
Несмотря на меньшую заинтересованность ипотеками, кредиты россияне берут по-прежнему. В февраля жители страны взяли у банков в долг в общем 1 трлн рублей, причём на ипотеку пришлось всего 322,5 млн рублей. В феврале выдача кредитов увеличилась на 28% по сравнению с январём, а за год — на 9%.
Спрос на автокредиты в России существенно вырос. Причиной стали изменения в законодательстве о растаможивании автомобилей. Это существенно повысит стоимость авто в 2024 году. В этом году спрос на такие кредиты вырос на 116% по сравнению с 2023 годом.