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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Автомобили

Машина или дом? Спрос на автокредиты в РФ вырос, а на ипотеку — упал

12 марта 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

Россиян больше интересует покупка автомобиля, чем жилья

Жители страны стали меньше покупать жильё, сместив внимание на авторынок. За год спрос на автокредиты вырос на 116%. Ипотека, напротив, стала интересовать россиян меньше. Подробности сообщает newia.ru.
Сюжет
Ипотека

Россияне стали больше нацелены на автокредиты, чем на ипотеку. Об этом говорит рост спроса на автокредитование и его снижение на жилищное кредитование.

Спрос на ипотеку

Объём выдачи ипотек в феврале–марте 2024 года упал до минимума за четыре года. Он не превысил 600 млрд рублей. Самый низкий показатель был в период пандемии в 2020 году. Сумма выдачи составила 498,5 млрд рублей. Также сообщается, что сумма ипотечного кредита продолжает снижаться. По сравнению с январём она уменьшилась на 3% и теперь составляет 3,89 млн рублей.

Тем временем правительство и ЦБ пытаются сократить число заявок на ипотеку. В частности, снижен максимальный размер кредита по госпрограмме под 8%. Первоначальный взнос повысили с 20% до 30%. Крупные банки меняют параметры льготных программ.

Спрос на потребительские кредиты

Несмотря на меньшую заинтересованность ипотеками, кредиты россияне берут по-прежнему. В февраля жители страны взяли у банков в долг в общем 1 трлн рублей, причём на ипотеку пришлось всего 322,5 млн рублей. В феврале выдача кредитов увеличилась на 28% по сравнению с январём, а за год — на 9%.

Спрос на автокредитование

Спрос на автокредиты в России существенно вырос. Причиной стали изменения в законодательстве о растаможивании автомобилей. Это существенно повысит стоимость авто в 2024 году. В этом году спрос на такие кредиты вырос на 116% по сравнению с 2023 годом.

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#Экономика#Кредит#Ипотека#Россия#Спрос#Наталья Корявых#Автокредит#Автокредитование
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