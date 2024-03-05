Белгородцев переселили из аварийного жилья в холодную новостройку. Дело расследует СК

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Жительница ЖК «Оскол Сити» в Старом Осколе обратилась в информационный центр Следкома России с жалобой. По её словам, в новостройке, куда переселили из аварийного жилья, стены промерзают, температурный режим не соответствует норме, регулярно происходят перебои электричества. Смена управляющей компании ничего в лучшую сторону не поменяла: нарушения так и не были устранены.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящий момент расследуется уголовное дело.
Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования.
Ранее на плохие условия жаловались жители новостройки в микрорайоне Центральный Старого Оскола. По их словам, в квартирах всегда холодно, плохие проводка и канализация, а в окнах появились трещины. Застройщик же, утверждают жители, только обещает исправить недостатки.