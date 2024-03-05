Белгородцев переселили из аварийного жилья в холодную новостройку. Дело расследует СК

Жительница ЖК «Оскол Сити» в Старом Осколе обратилась в информационный центр Следкома России с жалобой. По её словам, в новостройке, куда переселили из аварийного жилья, стены промерзают, температурный режим не соответствует норме, регулярно происходят перебои электричества. Смена управляющей компании ничего в лучшую сторону не поменяла: нарушения так и не были устранены.