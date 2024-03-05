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Дом

Белгородцев переселили из аварийного жилья в холодную новостройку. Дело расследует СК

5 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI
Дом

Бастрыкин поручил разобраться с жалобами оскольчан на жилищные условия

На холод в квартирах и перебои с электричеством пожаловались жители ЖК «Оскол Сити». Уголовное дело взял на контроль председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о результатах расследования, отметили в региональном ведомстве.

Жительница ЖК «Оскол Сити» в Старом Осколе обратилась в информационный центр Следкома России с жалобой. По её словам, в новостройке, куда переселили из аварийного жилья, стены промерзают, температурный режим не соответствует норме, регулярно происходят перебои электричества. Смена управляющей компании ничего в лучшую сторону не поменяла: нарушения так и не были устранены.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящий момент расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования.

Ранее на плохие условия жаловались жители новостройки в микрорайоне Центральный Старого Оскола. По их словам, в квартирах всегда холодно, плохие проводка и канализация, а в окнах появились трещины. Застройщик же, утверждают жители, только обещает исправить недостатки.

В доме холодно, взрываются лампочки: в какой новостройке приходится жить белгородцам?
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Жилой комплекс#Мкд#Александр бастрыкин#Ск рф#Александра Склярова
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