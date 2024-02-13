В доме холодно, взрываются лампочки: в какой новостройке приходится жить белгородцам?

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По словам одно из жительниц, в подъезде теплее, чем в самих квартирах, а полотенцесушитель почти не греет. Чтобы искупать ребёнка, приходится включать обогреватель и мыть его в комнате.
В новом доме жильё получили и переселенцы из аварийных домов. Они отметили, что спать приходится одетыми, а комнатные цветы от холода начинают чернеть. Замеры же говорят о соблюдении температурных норм. При этом стоимость коммунальных услуг в однокомнатной квартире достигает 8-10 тыс. рублей.
Однако проблемы в новостройке не только с отоплением, но и с проводкой. Белгородка заметила, что в её квартире лампочка уже восемь раз взрывалась, а соседи много раз заливали. Но проблема оказалась не в соседях, а в ржавой фурнитуре. Другие жители отмечают, что застройщик несколько раз ставил им в квартиру ржавые батареи, а полы приходилось много раз переделывать.
Журналисты встретились с представительницей компании, но та от съёмки отказалась, сославшись на то, что она — «частное лицо». Жители же отмечают, что в компании им каждый раз говорили: «Идите судитесь, если хотите».
Позже застройщик всё-таки согласился дать комментарий журналистам, но добавил, что недоделки — обычное явление.
Мы реагируем на каждое обращение: проводим исследование, определяем причины и устраняем недостатки. О большом количестве жалоб узнали недавно из СМИ. Для того, чтобы делать такие громкие заявления, недостаточно только одного мнения либо неподтверждённой информации.
Ирина Скогорева, замдиректора ООО «СЗ-31 групп»
Когда жители отметили, что проводили экспертизу, которая считается подтверждённой информацией, замдиректора отнеслась к ней сомнительно и обратила внимание на собственные экспертизы. По их данным, хозяин одной из квартир самостоятельно испортил квартиру из-за неправильной эксплуатации или износа самого дома. Тем временем дом ввели в эксплуатацию только в 2021 году.
Журналисты поинтересовались, должны ли при износе трескаться стеклопакеты, на что им ответили, что причина этого пока не ясна.
В компании пообещали, что исправят все недостатки, но точную дату не назвали.
Видят все недостатки новостроя и в управляющей компании.
В случае засора обращаться у них не к кому, поэтому все нечистоты текут в подвал нового дома. Чтобы иметь свою канализацию, её надо обслуживать. Дом красивый, внутри хорошая современная отделка, но людям там жить неуютно. Если из розетки дует холодный воздух, а полы ледяные, исправить это мы не можем, что бы ни делали. Застройщику надо что-то предпринять.
Ольга Савоськина, директор УК «Наш дом»