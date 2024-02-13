В доме холодно, взрываются лампочки: в какой новостройке приходится жить белгородцам?

Однако проблемы в новостройке не только с отоплением, но и с проводкой. Белгородка заметила, что в её квартире лампочка уже восемь раз взрывалась, а соседи много раз заливали. Но проблема оказалась не в соседях, а в ржавой фурнитуре. Другие жители отмечают, что застройщик несколько раз ставил им в квартиру ржавые батареи, а полы приходилось много раз переделывать.