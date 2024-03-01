Четыре фактора, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в новостройке

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Эксперт Юлия Усачёва рассказала изданию, что в первую очередь при выборе жилья в новостройке необходимо обращать внимание на несколько важных факторов.
Первый — это репутация застройщика. Она состоит из мнения и оценок людей, сформированных относительно выполненной работы. Репутация складывается из качества проектов, сроков выполненных работ, наличия необходимых документов и вежливого общения с клиентами.
Юлия Усачёва отмечает, что посмотреть отзывы о компании можно на сайте или в интернет-поисковике.
Следующий фактор, на который необходимо обратиться внимание, — это локация и инфраструктура. При выборе жилья необходимо обращать внимание на объекты, расположенные в шаговой доступности: есть ли рядом детский сад, школа, детские площадки, магазины, общественный транспорт и остановки. Также необходимо посмотреть, если ли поблизости кафе, фитнес-центр, салон красоты и больница.
Отсутствие инфраструктуры может привести к тому, что жителям придётся тратить деньги на поездки в другие районы.
Третье условие — безопасная сделка. Специалист советует покупателю убедиться в том, что новостройку возводят в соответствии с 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и используют эскроу-счета. Это счёт, на котором хранятся средства покупателей до того момента, пока застройщик не достроит дом и не передаст жильё покупателю. То есть до конца строительства застройщик не сможет воспользоваться этими деньгами. Также благодаря этому счёту застройщик может контролировать расходы на строительство.
Эксперт также отмечает, что при оформлении сделки покупатель должен внимательно изучить договор. Необходимо обратить внимание, указана ли в документах полная стоимость жилья. Это поможет избежать скрытых платежей и различных доплат.
Заключительный основной фактор, на который должны обратить внимание потенциальные покупатели, — это качество квартиры и цена. Покупатель должен оценить планировку, необходимую квадратуру, а также состояние квартиры и ремонт.
Помимо этого, эксперт советует сравнивать цены на квартиры не только внутри одного жилого комплекса, но и между квартирами в других новостройках в районе. Юлия Усачёва подчёркивает, что необходимо оценивать соотношение цены и качества.