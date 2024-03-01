Четыре фактора, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в новостройке

Третье условие — безопасная сделка. Специалист советует покупателю убедиться в том, что новостройку возводят в соответствии с 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и используют эскроу-счета. Это счёт, на котором хранятся средства покупателей до того момента, пока застройщик не достроит дом и не передаст жильё покупателю. То есть до конца строительства застройщик не сможет воспользоваться этими деньгами. Также благодаря этому счёту застройщик может контролировать расходы на строительство.