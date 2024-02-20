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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Белгородцам объяснили, куда стоит вкладывать деньги

Как правильно вкладывать деньги в недвижимость? Отвечает эксперт

20 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, куда стоит вкладывать деньги

Журналисты newia.ru пообщались с экспертом в области бизнеса и инвестиций в недвижимость Константином Злобиным и выяснили, куда россиянам лучше и без рисков вложить свои деньги.
Сюжет
Деньги

Эксперт считает, что вкладывать деньги следует не «под подушку», а в недвижимость. Для этого необходим лишь правильный подход к выбору объекта, привлечение риелторов, юристов и страховщиков, а также терпение.

В остальном, пожалуй, недвижимость в широком смысле почти эквивалентна золоту — не подвержена инфляции и прогнозируемо приносит прибыль, особенно на длительной перспективе.
Константин Злобин

Но есть и некоторые минусы в таком вложении. Среди них — высокая стоимость объектов, долгая окупаемость вложений и дополнительные платежи. В случае с заёмными средствами, придётся платить банку, однако за собственные деньги всё равно придётся оплачивать коммунальные расходы, налоги за имущество, взносы на капремонт.

Если всё-таки покупать жильё, то необходимо определиться с видом недвижимости — это может быть жильё, дача, коммерческие объекты, земельный участок и даже парковочное место. Зачастую люди останавливают свой выбор на квартирах, поскольку:

  • они более ликвидны, чем другие варианты;
  • на рынке есть много вариантов;
  • предсказуемый спрос;
  • понятное регулирование и возможность взять ипотеку.

В то же время не стоит вкладывать деньги в какой-то один инструмент, потому что это достаточно рискованный план.

Если вы ставите цель — приумножить сбережения, то вам стоит рассмотреть целый комплекс инвестиционных инструментов, включая депозиты, акции и прочее. В этом случае вы будете получать доход из разных источников, даже если на рынке недвижимости наступит «временная тишина».
Константин Злобин
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#Деньги#Общество#Белгородская область#Вклад#Недвижимость#Эксперт#Белгород#Коммерческая недвижимость#Жилая недвижимость#Александра Склярова
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