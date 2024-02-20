Как правильно вкладывать деньги в недвижимость? Отвечает эксперт

Но есть и некоторые минусы в таком вложении. Среди них — высокая стоимость объектов, долгая окупаемость вложений и дополнительные платежи. В случае с заёмными средствами, придётся платить банку, однако за собственные деньги всё равно придётся оплачивать коммунальные расходы, налоги за имущество, взносы на капремонт.