Как в Белгороде за год изменились цены на недвижимость

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В июне 2023 года на сайтах объявлений было размещено 7756 активных объявлений о продаже недвижимости, из них новостройки предлагали 747 продавцов, ещё 5221 объявление касалось вторички. В июне прошлого года было размешено 7636 объявлений о продаже жилья (351 объявление на новостройки и 5444 объявления на вторичное жильё).
Для сравнения: в летом 2019 года было размещено 11 609 объявлений, в 2020 — 18 927, в 2021 — 13 084, а в 2022 — 12 591.
В июне средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья достигла 93 333 рублей, в июне прошлого года вторичку продавали за 98 717 рублей за «квадрат». В начале 2023 года вторичное жильё стоило в среднем 93 181 рубля за 1 кв. м.
В 2019 году стоимость 1 кв. м на вторичном рынке превышала 58 252 рубля, в 2020 году — 63 126 рублей, в 2021 — 83 985 рублей.
Напомним, что ранее также сообщалось, что по итогам второго квартала текущего года в Белгороде цены на квартиры на вторичном рынке снизились. Во втором квартале цена уменьшилась на 0,8%, а за первое полугодие — на 1%. В среднем жильё на вторичном рынке в областном центре обойдётся в 5,4 млн рублей.
Что касается новостроек в городе, то цена за 1 кв. м. в мае текущего года составила в среднем 121 666 рублей, в прошлом году в июне 1 кв. м. стоил от 96 505 рублей, а в мае — 105 142 рублей. В начале года новостройки стоили 121 960 рублей за «квадрат». По итогам апреля-июня квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,2%. За первое полугодие цена снизилась на 0,4%. Квартира в новостройке в среднем обойдётся в 6,3 млн рублей.
1 кв. м. в новостройке в 2019 году превышал 63 845 рублей, в 2020 году –114 992 рубля, а в 2021 году — 113 284 рубля.
На улице Донецкой на продажу выставили двухкомнатную квартиру без отделки в новостройке за 6 408 660 рублей. Общая площадь квартиры составляет 62,8 м². Трёхкомнатная квартира без отделки в этом жилом комплексе обойдётся в 7 825 440 рублей. Площадь помещения — 76,7 м².
Что касается квартир подороже — в ЖК продают четырёхкомнатную квартиру за 23 257 300 рублей. Квартира без отделки, её площадь составляет 211 м². В квартире оборудована терраса, две спальни с выходом в душевую комнату и гардеробную, гостевая спальня, гладильная комната, кухня-гостиная.
Согласно объявлениям, квартиры в новостройках введут в эксплуатацию в 2024 году.
Однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно приобрести за 3 млн рублей. Так на улице Садовой в Белгороде на продажу выставили квартиру площадью 31 м² за 3 650 000 рублей. Многоэтажку построили в 1996 году. Автор объявления указывает, что несмотря на то, что квартира однокомнатная, в ней много места. В помещении оборудована гардеробная, кухня, холодильник находится в отдельном коридоре. Балкона в квартире нет.
Двухкомнатную квартиру на улице Щорса продают за 4 150 000 рублей. В квартире оборудован балкон на две комнаты, установлен кухонный гарнитур. В квартире планируется оставить мебель.
За трёхкомнатную квартиру в Белгороде придётся заплатить побольше. К примеру, в центре города на продажу выставлена квартира за 10 млн рублей площадью 108,8 м². Дом построили в 2008 году. В квартире оборудовано две спальни, зал, кухня. Ванная комната и лоджия. Также установлена мебель и сделан ремонт.
Кроме того, мы наткнулись на объявления о продаже элитных квартир на вторичном рынке. Так, шестикомнатная квартира на улице Князя Трубецкого площадью 209,6 м² продаётся за 29 950 000 рублей. В помещении установлена антикварная корпусная мебель, мягкая мебель из натуральной кожи. В квартире сделан дизайнерский ремонт из «дорогих материалов иностранного производства», указывает автор объявления. Новым владельцам в подарок обещают гараж и кладовую.
При продаже хозяева заберут с собой только настенные картины и посуду.