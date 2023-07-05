Как в Белгороде за год изменились цены на недвижимость

Что касается новостроек в городе, то цена за 1 кв. м. в мае текущего года составила в среднем 121 666 рублей, в прошлом году в июне 1 кв. м. стоил от 96 505 рублей, а в мае — 105 142 рублей. В начале года новостройки стоили 121 960 рублей за «квадрат». По итогам апреля-июня квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,2%. За первое полугодие цена снизилась на 0,4%. Квартира в новостройке в среднем обойдётся в 6,3 млн рублей.