Стоит ли вкладываться в недвижимость в 2024 году?

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам представителя агентства недвижимости «Любимое» Софии Любимовой, вопрос о покупке квартир нужно решать тогда, когда возникает потребность в этом. Заглянуть в будущее и узнать, что будет с ценами на жильё, невозможно. Эксперт отмечает, что всегда есть окно возможностей, если же покупателю его не видно, то стоит обратиться к риелторские центры. Специалисты подскажут, какие льготные программы существуют на данный момент.
Любимова рассказала изданию, что не существует определённых месяцев, когда лучше всего покупать жильё.
Что касается цен на недвижимость, то в текущем году, отмечает София Любимова, стоимость квартир может как вырасти, так и упасть. Всё будет зависеть от решения, оставят ли льготную ипотеку или нет, продлят ли семейную и IT-ипотеку. Помимо этого, на цены будет влиять экономика страны, курсы валют.
Текущий год, рассказывает эксперт, самый непредсказуемый по вопросу ипотек. Так, происходит изменение по первоначальному взносу. Для господдержки он был увеличен до 30,1%, также планируется поднять с 20,1% до 30,1% взнос по программам «семейная ипотека» и «IT-ипотека».
Жильё на вторичном рынке в ипотеку обойдётся по ставке в 18%. Эксперт отмечает, что сейчас «золотое время» для покупателя с наличкой.
Если рассматривать покупку с минимальным первоначальным взносом 15% на вторичку и максимальным сроком, то получится большой платёж и переплата по процентам, которая будет равна ещё четырём квартирам.
Также эксперт посоветовала, какие квартиры стоит покупать в 2024 году. В первую очередь необходимо приобрести жильё, которое подходит по возможностям и потребностям. Отталкиваться также нужно от предпочтений: количество комнат, квадратура, первичка или вторичка, инфраструктура и т. д. Если же нет понимания того, какую купить квартиру, можно обратиться к специалистам.
Если же речь идёт о покупке жилья в качестве инвестиции, то рекомендуется воспользоваться льготными программами, пока они ещё действуют. Эксперт также уточнила: если ранее можно было приобрести недвижимость и она бы позже выросла в цене, то сейчас всё не так. Поэтому чаще всего в качестве инвестиций покупаются однушки или студии, потому что в будущем их легче будет продать.
Эксперт напомнила, что на новостройки в январе этого года застройщики подняли цены, однако многие предполагали, что они упадут.
Ранее редакция Бел.Ру пообщалась с экспертом и узнала, как изменился рынок недвижимости в Белгороде. К концу прошлого года спрос на вторичку уменьшился, а количество предложений начало увеличиваться.