Стоит ли вкладываться в недвижимость в 2024 году?

Если же речь идёт о покупке жилья в качестве инвестиции, то рекомендуется воспользоваться льготными программами, пока они ещё действуют. Эксперт также уточнила: если ранее можно было приобрести недвижимость и она бы позже выросла в цене, то сейчас всё не так. Поэтому чаще всего в качестве инвестиций покупаются однушки или студии, потому что в будущем их легче будет продать.