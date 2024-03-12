«Военные РФ начеку»: Песков — об атаках на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Дмитрий Песков прокомментировал попытки атак украинских беспилотников и ДРГ.
«Террористическая активность Киева продолжается, военные РФ начеку и делают всё необходимое», — отметил пресс-секретарь.
Ранее к белгородцам обратился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона прокомментировал неспокойную обстановку в регионе 12 марта. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Гладков отметил, что российские военные дали достойный отпор противнику.
Также известно, что разрушения после атак ВСУ зафиксировали в нескольких районах области. Ранены двое мирных жителей.