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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:18

Дмитрий Песков

«Военные РФ начеку»: Песков — об атаках на Белгородскую область

12 марта 2024, 10:15
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Белгородскую область

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские военные делают всё необходимое. Комментарий Пескова публикует ТАСС.

Дмитрий Песков прокомментировал попытки атак украинских беспилотников и ДРГ.

«Террористическая активность Киева продолжается, военные РФ начеку и делают всё необходимое», — отметил пресс-секретарь.

Ранее к белгородцам обратился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона прокомментировал неспокойную обстановку в регионе 12 марта. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Гладков отметил, что российские военные дали достойный отпор противнику.

Также известно, что разрушения после атак ВСУ зафиксировали в нескольких районах области. Ранены двое мирных жителей.

Гладков обратился к белгородцам на фоне продолжающихся атак ВСУ
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