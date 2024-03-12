«Предлагают сдаться»: белгородцы рассказали о телефонных атаках со стороны украинцев

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Жители Украины, утверждает житель Глотово в Грайворонском городском округе, часто звонят на городские телефоны и предлагают ответившим белгородцам «сдаться». В то же время мужчина ни о чём не переживает. По его словам, местные жители давно уже привыкли к подобным «розыгрышам» со стороны Украины.
К тому же сегодня, 12 марта, диверсанты не заходили на территорию муниципалитета. Белгородец добавил, что утром в населённом пункте было достаточно шумно из-за массированной атаки ВСУ, однако ближе к вечеру стало немного тише.
С раннего утра на территории всей Белгородской области действует сигнал ракетной опасности. Сразу в нескольких муниципалитетах есть раненые и разрушения.
Отметим, что сегодня белгородцев предупреждали о массовой фейковой атаке на городские телефоны учреждений Грайворонского округа.