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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородцев атаковали телефонными звонками

«Предлагают сдаться»: белгородцы рассказали о телефонных атаках со стороны украинцев

12 марта 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев атаковали телефонными звонками

Жители Глотово Грайворонского округа рассказали журналистам RT, что им неоднократно звонили со стороны Украины и предлагали «сдаться». Атака произошла на фоне неспокойной обстановки в регионе и информации о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область.

Жители Украины, утверждает житель Глотово в Грайворонском городском округе, часто звонят на городские телефоны и предлагают ответившим белгородцам «сдаться». В то же время мужчина ни о чём не переживает. По его словам, местные жители давно уже привыкли к подобным «розыгрышам» со стороны Украины.

К тому же сегодня, 12 марта, диверсанты не заходили на территорию муниципалитета. Белгородец добавил, что утром в населённом пункте было достаточно шумно из-за массированной атаки ВСУ, однако ближе к вечеру стало немного тише.

С раннего утра на территории всей Белгородской области действует сигнал ракетной опасности. Сразу в нескольких муниципалитетах есть раненые и разрушения.

Отметим, что сегодня белгородцев предупреждали о массовой фейковой атаке на городские телефоны учреждений Грайворонского округа.

Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?
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