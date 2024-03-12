«Предлагают сдаться»: белгородцы рассказали о телефонных атаках со стороны украинцев

Жители Украины, утверждает житель Глотово в Грайворонском городском округе, часто звонят на городские телефоны и предлагают ответившим белгородцам «сдаться». В то же время мужчина ни о чём не переживает. По его словам, местные жители давно уже привыкли к подобным «розыгрышам» со стороны Украины.