Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По информации организации, представительство Фонда поддержки ИЖС по Борисовскому району переехало в новое место.
С 4 марта 2024 года оно располагается по адресу: площадь Ушакова, д. 3, 1 этаж (офис МФЦ «Мои документы»). В компании отметили, что теперь смогут быть ближе к клиентам и продолжат предоставление льготных ипотечных займов на строительство в более удобном месте.
Приглашаем вас посетить наш новый офис и оценить удобство нового расположения.
БИК