Представительство Фонда поддержки ИЖС по Борисовскому району переехало в новое место

С 4 марта 2024 года оно располагается по адресу: площадь Ушакова, д. 3, 1 этаж (офис МФЦ «Мои документы»). В компании отметили, что теперь смогут быть ближе к клиентам и продолжат предоставление льготных ипотечных займов на строительство в более удобном месте.