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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Представительство Фонда поддержки ИЖС по Борисовскому району переехало в новое место

Представительство Фонда поддержки ИЖС по Борисовскому району переехало в новое место

11 марта 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Представительство в Борисовском районе работает по новому адресу с 4 марта. Подробнее сообщили в БИК.
Сюжет
Переезд

По информации организации, представительство Фонда поддержки ИЖС по Борисовскому району переехало в новое место.

С 4 марта 2024 года оно располагается по адресу: площадь Ушакова, д. 3, 1 этаж (офис МФЦ «Мои документы»). В компании отметили, что теперь смогут быть ближе к клиентам и продолжат предоставление льготных ипотечных займов на строительство в более удобном месте.

Приглашаем вас посетить наш новый офис и оценить удобство нового расположения.

БИК

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#Борисовский район#Переезд#Бик#Белгород#Кристина Семенчук#Фонд поддержки ижс#Новый адрес#МФЦ Мои документы
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