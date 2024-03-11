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Авария в Разумном

Последствия вернувшейся зимы? Два ДТП с пострадавшими случились в регионе

11 марта 2024, 10:49
Фото: группа ВК «Медицина катастроф Белгородской области»
Авария в Разумном

Двое детей пострадали в аварии в Старооскольском горокруге

Вечером 10 марта и утром сегодняшнего дня в Белгородской области зарегистрировали две аварии с пострадавшими. Травмированы мужчина и двое детей. Подробности сообщили в региональном УМВД и областной медицине катастроф.
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Авария

Вечером 10 марта в Старооскольском городском округе случилась авария с пострадавшими. По информации регионального УМВД, 29-летняя девушка на Kia Rio не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала с обочины и врезалась в дерево.

В результате ДТП травмированы дети — годовалая и восьмилетняя девочки. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.

Ещё одна авария случилась 11 марта около 09:00 в посёлке Разумное Белгородского района. Водитель не справился с управлением, авто въехало в опору освещения. Мужчина пострадал, его отвезли в городскую больницу № 2. Состояние водителя оценивают как средней степени тяжести.

Девушка попала в аварию накануне 8 Марта в Губкинском округе
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