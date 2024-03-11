Последствия вернувшейся зимы? Два ДТП с пострадавшими случились в регионе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Вечером 10 марта в Старооскольском городском округе случилась авария с пострадавшими. По информации регионального УМВД, 29-летняя девушка на Kia Rio не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала с обочины и врезалась в дерево.
В результате ДТП травмированы дети — годовалая и восьмилетняя девочки. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.
Ещё одна авария случилась 11 марта около 09:00 в посёлке Разумное Белгородского района. Водитель не справился с управлением, авто въехало в опору освещения. Мужчина пострадал, его отвезли в городскую больницу № 2. Состояние водителя оценивают как средней степени тяжести.